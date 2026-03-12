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Michael: Songs from the Motion Picture reunirá los éxitos del artista en el cine

Este proyecto reunirá 13 canciones del catálogo de Michael Jackson y acompañará el estreno de su película biográfica el 24 de abril.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Michael Jackson hacía su célebre inclinación en medio de la canción 'Smooth Criminal'. Foto / AFP: Patrick Kovarik
Michael Jackson'. Foto / AFP: Patrick Kovarik

El próximo 24 de abril llegará al público Michael: Songs from the Motion Picture, el álbum oficial que acompaña la película biográfica dedicada a Michael Jackson.

El lanzamiento coincide con el estreno del largometraje en salas de cine, una producción que busca mostrar distintos momentos de la vida y carrera del artista.

El disco reúne una selección de canciones que forman parte de la historia que se presenta en la pantalla. A través de este repertorio, el público podrá escuchar algunos de los temas más representativos del cantante, desde sus primeros años como integrante de The Jackson 5 hasta los éxitos que consolidaron su carrera como solista.

¿Qué canciones reúne Michael: Songs from the Motion Picture?

El álbum incluye 13 canciones que aparecen dentro de la película. La selección busca reflejar diferentes etapas de la trayectoria artística de Michael Jackson.

Jaafar Jackson en película de Michael Jackson
Jaafar Jackson da vida a su tío Michale Jackson en película.

Entre los temas se encuentran canciones interpretadas durante su etapa con The Jackson 5, como “I’ll Be There”, “Never Can Say Goodbye” y “Who’s Lovin’ You”. Estas grabaciones muestran los primeros años de su carrera y el inicio de su reconocimiento dentro de la industria musical.

La recopilación también incluye temas interpretados durante su etapa con The Jacksons, además de canciones que pertenecen a su carrera como solista. Entre ellas aparecen títulos conocidos como “Don’t Stop ’Til You Get Enough”, “Beat It”, “Thriller”, “Billie Jean”, entre otras.

La película también recrea algunas de las presentaciones más recordadas de su carrera y muestra el proceso que lo llevó a convertirse en uno de los artistas más reconocidos de la música pop.

Jaafar Jackson en película de Michael Jackson
Jaafar Jackson debutará en película de Michael Jackson.

¿Qué representa Michael: Songs from the Motion Picture dentro del legado del artista?

La banda sonora permite reunir en un solo proyecto varias canciones que marcaron la carrera de Michael Jackson y que siguen siendo influyentes dentro de la música pop.

Los temas incluidos reflejan la evolución del artista a lo largo de los años, desde sus primeros éxitos hasta los trabajos que consolidaron su presencia en el mercado internacional.

Con el estreno del álbum y la llegada de la película a los cines, el proyecto busca acercar nuevamente su música a nuevas audiencias y recordar el impacto que tuvo en la industria musical.

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