La influenciadora Melissa Gate conmovió a sus compañeros y seguidores de La casa de los famosos Colombia tras romper en llanto al recibir beneficio del Jefe.

Los participantes compitieron por cuartos en la prueba de 'Beneficio y Castigo' realizada por el Jefe, donde jugaron un partido de fútbol arrodillados y soplando la pelota sobre una mesa.

El equipo ganador con un resultado 1-0 fue el cuarto Agua, donde contaron con la ayuda del Negro Salas para quedar equilibrados en número.

Todos recibieron como beneficio una carta de sus familiares, donde les destacaron lo mucho que los extrañan, los apoyan y los quieren.

Durante la gala del viernes 21 de marzo, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán les pidieron que leyeran un parte de su carta y cuando fue el turno de Melissa Gate la creadora de contenido no pudo leerla.

Melissa comenzó a leer, pero no pudo continuar, pues inmediatamente se conmovió.

"¿Por qué me hacen esto? Hola hija, espero estés bien y, aunque no es fácil para ti lo que estás viviendo .... no quiero", dijo.