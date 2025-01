La influenciadora Melissa Gate reveló en La casa de los famosos Colombia que tiene autismo y cómo suele ser su vida.

En conversación con José Rodríguez, la creadora de contenido le confesó que ella suele ser muy solitaria en su vida real debido a que tiene autismo.

Según contó en su vida real le gusta mucho hacer planes sola como ir a cine, comer, ir a un bar o al gimnasio.

“Tanto ruido me saturo, yo necesito aislarme, recarga y volver (…) yo soy autista, los autistas son personas que son diferentes, se encierran en su mundo y tiene una forma de percibir el mundo muy distinto al resto. Yo no sabía que era autista y me tocó aprender a lidiar con muchas emociones y cosas”, dijo.