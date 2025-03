La influenciadora Melissa Gate sorprendió y conmovió a sus compañeros y televidentes de La casa de los famosos Colombia al hacer inesperada confesión sobre su dolorosa historia de vida.

El Jefe realizó una emotiva dinámica en el reality, donde los participantes debían contar cómo fue su infancia tras ver fotos de ellos de su niñez.

Una vez fue el turno de la creadora de contenido, esta confesó que en su infancia no fue feliz.

"No me gusta hablar de mi infancia porque aunque parecía feliz no lo era, sufría mucho bully*** en el colegio. Todo el tiempo he dado con personas que se burlan de mí o me lanzan hate y por eso cree a Melissa Gate. Como muchos de ustedes también crecí en una familia disfuncional, tengo un hermano en la dro***, por eso nunca caería ahí porque tengo esa imagen (...) a mí me tocó irme de mi casa por el ambiente tan frustrante que había ahí", expresó.