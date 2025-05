En una jugada que tomó por sorpresa a los participantes de La casa de los famosos Colombia, Yaya Muñoz y Cris Pastel reaparecieron por unos días en La casa de los famosos Colombia 2025.

Aunque algunos celebraron su llegada con emoción, otros no la recibieron con tanto entusiasmo. Para Melissa Gate, por ejemplo, el reencuentro trajo incomodidad y molestia. “Si me dice algo, le respondo sin filtro”, comentó, marcando distancia desde el primer momento.

¿Por qué Melissa no tomó bien la llegada de visitantes a La casa de los famosos?

Melissa dejó claro que no estaba dispuesta a tolerar provocaciones. Con un discurso en el que se cruzaban la ironía y el fastidio, soltó frases como: “Hoy no tengo ganas de nada” y “si no se meten conmigo, yo no me meto con nadie”, dejando entrever que los viejos roces con Yaya no habían sanado.

Aunque insistió en que no buscaba conflictos, también advirtió que no se quedaría callada si era atacada.

¿Hubo reconciliación entre Melissa Gate y Yaya?

Pese a la evidente tensión, el reencuentro no fue del todo negativo. Entre juegos, bromas y frases como “vamos a pelear tranquilos” y “ya lo pasado, pisado”, algunas voces intentaron rebajar el tono del momento. Hubo hasta espacio para recuerdos del pasado, comentarios sobre el cabello natural de una de las chicas y risas por las coreografías.

¿Qué participantes de La casa de los famosos se alegraron con la llegada de los visitantes?

El episodio también revivió vínculos emocionales. La ‘Toxi’ Costeña no pudo ocultar su alegría al ver a Cris: “Me siento muy feliz de que estés aquí, amor”. Aunque aseguró que nunca tuvo una relación amorosa dentro de la casa, la conexión fue evidente.

Se hablaba incluso de la posibilidad de que “la llave del amor” volviera a abrirse, aunque ella misma lo ponía en duda. Como dijo entre risas.

¿Qué sigue para los concursantes de La casa de los famosos Colombia?

El regreso temporal de Yaya y Cris agitó la dinámica del programa. Nuevas alianzas, antiguos rencores y promesas se cruzaron en una noche cargada de emociones. Mientras algunos aprovecharon para reafirmar amistades, otros no pudieron evitar sentir que la armonía estaba bajo amenaza.

Como lo expresó uno de los visitantes: “Esto es un juego, muchachos. ¡Aprovechen que vinimos!”. En La casa de los famosos, el drama nunca descansa.