Los ánimos en La casa de los famosos Colombia en los últimos días no andan de la mejor manera entre varios participantes, muestra de ello son La Toxi Costeña y Karina García.

Las 'chicas fuego' parecían inquebrantables hasta hace unas semanas y este grupo conformado por Yina Calderón, La Toxi Costeña, Karina García y Lady Tabares se había mantenido unido.

Sin embargo, la pelea entre Yina Calderón y Karina García días atrás abrió una brecha entre todas las integrantes de las 'chicas fuego' que al parecer ha generado diferencias entre varias de ellas.

La Toxi Costeña recientemente en una conversación con Altafulla se sinceró sobre lo que piensa y siente por Karina García en La casa de los famosos Colombia.

Altafulla le contó a La Toxi Costeña que Karina García le había confesado que se sentía apartada por varias de sus compañeras del cuarto 'Fuego', ante esto La Toxi le respondió: "Las niñas no, seré yo, porque ella se habla con todas".

Esta confesión hizo que Altafulla le indagara por lo que sentía y pensaba ella de Karina García, algo que la cantante hizo sin problema, revelándole que se sentía hostigada y fastidiada.

Estoy fastidiada, no la odio, no le tengo rabia, no me voy a meter con ella, no voy a ser su enemiga, pero estoy hostigada de su presencia.