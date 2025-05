Durante la noche de fiesta de este sábado 17 de mayo en La casa de los famosos Colombia, una intervención inesperada del artista SAI desató controversia al lanzar un mensaje directo a La Toxi Costeña, relacionado con Yina Calderón y su eliminación del reality. La respuesta de La Toxi no se hizo esperar.

Como se mencionó, durante la noche del sábado, los famosos tuvieron la oportunidad de bailar al ritmo de Hebert Vargas y, más tarde, llegó SAI. Este joven cantante aprovechó el escenario para opinar sobre una de las exhabitantes y su declaración rápidamente se viralizó:

El mensaje del artista dejó a más de uno sorprendido, pues no es habitual que los invitados a las fiestas de los sábados hagan este tipo de comentarios.

La respuesta de La Toxi no se hizo esperar. Visiblemente incómoda, habló con sus compañeros La Jesuu y Mateo Varela sobre lo ocurrido. La cantante y creadora de contenido aseguró que el comentario fue inapropiado y que no debería haberse hecho en ese contexto:

Además, La Toxi defendió su relación con Yina Calderón, aclarando que su opinión sobre ella se basa únicamente en la experiencia que compartieron dentro del reality:

“Tengo claro que el hecho de que yo me parchara con Yina, no quiere decir que no supiera quién era. Ella conmigo fue distinta a lo que fue con los demás, y me baso en eso”, agregó.