La jornada de eliminación del 13 de abril en La casa de los famosos Colombia estuvo llena de sorpresas, y uno de los momentos que más destacó fue la reacción de La Liendra al conocer que había sido nominado para salir del reality.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Cómo reaccionó Camilo al ver que Altafulla fue el más votado en La casa de los famosos?

¿Por qué Laura G nominó a La Liendra en La casa de los famosos?

El proceso de nominación dejó claro que las estrategias dentro de la casa están en su punto más alto. Después de que Laura González fuera eliminada, la comunicadora social eligió nominar a La Liendra, lo que generó gran revuelo.

Según Laura G, La Liendra no estaba jugando de manera limpia, describiéndolo como un jugador estratégico. “Amenaza a los compañeros y después va y los posiciona. A mí incluso se me posicionó la primera vez y me dijo, no, no es nada personal, discúlpame. Hoy se me posicionó la segunda vez”, señaló Laura antes de abandonar la competencia.

Artículos relacionados La casa de los famosos Yina Calderón le da tierno regalo a Melissa Gate en La casa de los famosos | Video

¿Cómo reaccionó La Liendra al conocer que estaba nominado?

Sin embargo, en lugar de mostrar incomodidad o frustración, La Liendra celebró su nominación con un entusiasmo poco esperado. Al ver su imagen en la pantalla, el creador de contenido no solo mostró su indiferencia ante la posible eliminación, sino que también expresó una actitud desafiante: “¡Gracias! Esa nominación me alegra mucho. Se está soplando todo el juego. A lo malo, a lo loco. ¡Vamos! ¡Vamos nominados, muchachos! ¡Estamos en la placa!”

Con su característico estilo, La Liendra añadió: “No me da miedo. Quiero saber cómo estoy jugando. Si me voy, me voy. Si me quedo, me quedo. Ya cumplí mi meta los tres meses, así que no me importa mucho lo que suceda”. Este comentario dejó claro que el influencer está disfrutando el juego, sin importar las circunstancias, y que su meta va más allá de la permanencia en la casa.

Artículos relacionados La casa de los famosos Yina enfrenta a Lady por traición a La Toxi, ¿se sigue debilitando ‘Las Chicas Fuego’?

La Liendra, conocido por su actitud y su tendencia a cuestionar las estrategias de los demás concursantes, se mostró tranquilo y confiado ante la posibilidad de ser eliminado. Para él, este es solo otro desafío dentro del reality, y parece que está dispuesto a enfrentarlo.

¿La Liendra continuará en La casa de los famosos Colombia?

En un show lleno de tensiones y estrategias, la reacción de La Liendra ante su nominación refleja su forma de ver el juego: con una mezcla de confianza y determinación. Sin duda, será interesante ver cómo sigue su recorrido en La casa de los famosos Colombia.

No te pierdas el día a día del reality en la App del Canal RCN y sigue cada movimiento de los participantes.