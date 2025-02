La influenciadora la Jesuu abrió su corazón en La casa de los famosos Colombia tras el susto que vivió de un posible embarazo.

La creadora de contenido le confesó a su amiga, la influenciadora Karina García, que tenía mucho miedo de que pudiera estar en embarazo debido a que llevaba varios meses sin llegarle la regla.

Debido a la situación, solicitaron una prueba de embarazo, pero la Jesuu habló con él Jefe y dio a conocer conmovedora situación.

La caleña le contó al Jefe que todavía no estaba preparada para convertirse en madre, pues no ha superado algunos traumas en su vida como su relación con su madre biológica, a quien no conoce.

"Yo siempre he soñado con un hogar, hijos, esposo. Quisiera que fuera después de lo que tengo que hacer internamente que no he sanado todavía, no he sanado a mi mamá. No la conozco, no sé quién es. Fue mucho el daño que me hizo, me marcó la vida, fue muy mala", dijo.