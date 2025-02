La casa de los famosos Colombia 2025 ha dado mucho de qué hablar y tiene a los televidentes y usuarios de redes sociales comentando sobre las polémicas que se viven a diario dentro de la convivencia, pues con le paso de los días aumentan las diferencias y se empiezan a consolidar las estrategias del juego, sin embargo, las actitudes de muchos han sido tema de conversación entre los famosos y eso hace que se generen nuevas discordias.

Yina Calderón no está soportando ni media en La casa de los famosos Colombia y ha dejado claro a quien no quiere de sus compañeros, pues sus diferencias no son solo con Melissa Gate, sino con don Mauricio, a quien se le posicionará esta noche y le sacará los trapitos al sol, pues eso fue lo que conversó con Cristian Pasquel. De acuerdo con Calderón, esta noche le dirá a don Mauricio la opinión que tiene sobre él, supuestamente mencionando sus gustos personales.

El video en el que se ve a Yina Calderón hablando de don Mauricio generó muchas críticas, pero la cereza del pastel fue su discusión con Melissa Gate, pues la paisa regañó a los habitantes de La casa de los famosos Colombia porque no saben cómo separar los residuos sólidos y esto no le gustó a Yina, quien arremetió en contra de su compañera y le sacó en la conversación a su hijo, mencionándole que no la quiere por ser “amargada”.

Tras protagonizar un nuevo escándalo con Melissa Gate, Yina Calderón ha recibido críticas por pasarse con sus comentarios, por eso, los usuarios en redes sociales han exigido que esta noche, Yina debe ser sancionada por sus constantes faltas de respetos, pues no vieron bien que la empresaria mencionara al hijo de Melissa Gate en una conversación que ella se tomó muy personal, e incluso, la toxi costeña le sugirió más tacto y no mencionar cosas privadas de Melissa en sus discusiones.