En las últimas horas, una gran variedad de internautas se ha sorprendido con todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, El Jefe del reality ha sorprendido a todas las celebridades con las noticias que le ha dado a cada uno de ellos tras el ingreso y las eliminaciones inesperadas de todos ellos.

Por este motivo, la actriz y cantante Aura Cristina Geithner sorprendió a todos los famosos tras su ingreso a la cada más famosa del país, generando inesperadas reacciones por parte de las celebridades a quienes tomó por sorpresa esta noticia.

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¿Cómo fue el ingreso de Aura Cristina Geithner a La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este martes 31 de marzo, la actriz y cantante Aura Cristina Geithner generó una gran variedad de opiniones mediante las distintas plataformas digitales tras ser la nueva participante del programa.

Estas palabras dijo Aura Cristina Geithner tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia. | Foto: Buen Día, Colombia

Su entrada tomó por sorpresa a varios famosos, quienes a medida que va transcurriendo el tiempo, ha tenido la oportunidad de construir valiosos momentos desde que hacen parte del del programa, en especial, por parte de todos, pues ingresó en medio de un obsequio de regalo y se dirigió a la habitación tormenta.

Cuando Aura Cristina Geithner ingresó a La casa de los famosos Colombia, no dudó en compartir las siguientes palabras al mantener bajo a la expectativa a todos sus seguidores, pues, expresó las siguientes palabras:

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“Qué emoción, estoy súper feliz, oye, tengo tanto para darles, estoy muy feliz por esta noticia.

¿Qué palabras dijo Aura Cristina Geithner antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

Esto dijo Aura Cristina Geithner tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia. | Foto: Buen Día, Colombia

Antes del ingreso de Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Colombia, los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo le preguntaron acerca de cómo se sentía, pues, expresó las siguientes palabras:

“Me siento bien, la verdad estoy lista, es como volver nuevamente a casa y, segundo, yo soy una mujer de retos, miedo hay, pero me arriesgo”, expresó Aura Cristina.

Por el momento, los internautas se encuentran bajo la expectativa de todo lo que pueda ocurrir con Aura Cristina tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia, ¿qué ocurrirá?