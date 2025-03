Karina García es de las mujeres de La casa de los famosos Colombia 2025 que más se menciona en las redes sociales y diferentes plataformas, ya que ha sido de las que más polémica ha generado por su vida.

Entre lo más reciente, la modelo paisa protagonizó una discusión con Laura González, nueva habitante de La casa de los famosos, por señalamientos de lo que sería una infidelidad, pero es el momento en el que no hay pruebas que sustenten esto.

Lo anterior hizo que la influenciadora se quebrara en llanto y expresara que se sentía cansada, pero, aun así, antes apareció en un video donde recalcó que es una mujer "guerrera" y por eso, al parecer, no se va a dejar opacar de Laura.

En la misma línea, la famosa mostró un tatuaje que tenía escondido o, al menos, pocos lo habían visto con detalles. La marca de tinta son palabras con las que Karina García se siente identificada.

Según la modelo, recibió el apodo de 'el huracán Karina' por las decisiones y cambios que hizo en medio de su liderato, como, por ejemplo, mandó a Melissa Gate al cuarto fuego y lo mismo hizo con Laura González.

"Dios y el universo están conmigo, de eso no cabe duda... Esto es increíble, me siento demasiado feliz y bueno, nada, esto va dedicado a todos nuestros seguidores y las personas que me están conociendo, mucho gusto", expresó Karina García.