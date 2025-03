El entrenador e influenciador fitness José Rodríguez fue eliminado de La casa de los famosos Colombia 2025. Sin embargo, antes de saber que su participación en el reality del Canal RCN llegó a su fin, reveló que Melissa Gate no le cortaba el cabello gratis.

Sí, en pleno posicionamiento de La casa de los famosos Colombia, José Rodríguez habló respecto al trabajo de Melissa Gate en la barbería.

Resulta que Yina Calderón se posicionó ante José Rodríguez, le manifestó que estaba decepcionada de él y, además, le comentó que ella creía que el entrenador personal se acercó a Melissa por conveniencia, ya que la influenciadora paisa es la que les corta el cabello a los hombres en La casa de los famosos.

Melissa y José habían tenido altercados tras la eliminación de Yaya Muñoz, pero luego charlaron y limaron asperezas. No obstante, la creadora de contenido antioqueña expresó que no confiaba del todo en José, ya que sintió que se le acercó luego de que ella arrasó en votaciones con más del 50%.

Luego de que Yina le sentenció al nuevo eliminado del formato de convivencia que estaba cerca a Melissa porque ella le cortaba el cabello, él mismo reveló que no se trataba de un favor o que fuese gratis, sino, más bien, la paisa tiene una tarifa de cobro por este trabajo de peluquería.

"Sí, ella (Melissa Gate) es la barbera de aquí y me hace el favor. Yo le estoy pagando, ella no me lo está haciendo gratis, 50 mil el corte; para que lo sepa Colombia, Melissa nos está cobrando el corte, no lo está haciendo gratis, entonces, no te lo tomes personal", reveló José Rodríguez minutos antes de ser eliminado de La casa de los famosos Colombia 2025.