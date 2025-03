El influenciador Emiro Navarro protagonizó una divertida caída en La casa de los famosos Colombia tras la visita de Marcelo Cezán y Eduardo Luis.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano confirmó embarazo y presumió su barriga

¿Por qué Marcelo Cezán y Eduardo Luis visitaron La casa de los famosos Colombia?

El presentador Marcelo Cezán y el narrador de fútbol Eduardo Luis ingresaron a La casa de los famosos Colombia para narrar el primer campeonato de penales de los participantes, donde la empresaria Yina Calderón fue la ganadora en una final contra el actor Camilo Trujillo.

Los invitados les anunciaron a los participantes que como beneficio por su actitud y energía en la actividad, el Jefe decidió mostrarles el partido de la Selección Colombia contra la Selección Brasil.

Todos se mostraron muy felices saltando por la noticia, sin embargo, Emiro Navarro perdió el equilibrio y terminó cayendo por las gradas.

"Ojalá que tenga al día la EPS", dijo con humor Eduardo Luis, mientras Marcelo Cezán le pidió tener más cuidado.

Todos sus compañeros no pudieron ocultar la risa que les provocó su caída y al tiempo algunos de ellos le ayudaron a levantarse.

El momento lo puedes ver en el segundo 34:

Artículos relacionados La abuela La casa de los famosos Colombia La Abuela reaccionó a condena de Epa Colombia tras salir de La casa de los famosos

¿Cómo reaccionaron los internautas a la caída de Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia?

Tras la revelación, varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos indicaron lo mucho que el joven los hace reír.

"Emiro se la pasa en el piso", "Jajjaja Emiro me encanta", "yo cayendo en tus mentiras jajaja", "Emiro es lo máximo", "yo amo a Emiro jajajaja, me hizo reír mucho", "dizque ojalá tenga al día la EPS", "he repetido esa caída mil veces", fueron algunos de los mensajes que dejaron los seguidores.

Artículos relacionados La casa de los famosos Nominación histórica en La casa de los famosos; así quedó la placa

Por ahora, Emiro Navarro sigue dando lo mejor de él en la competencia y disfrutando de esta semana, en la que logró quedar de líder y disfrutar de varios beneficios, entre ellos el cuarto junto a la Toxi Costeña, la inmunidad, el poder de la nominación y el poder de la salvación.