En las últimas horas, ‘El Negro’ Salas y Melissa Gate, protagonizaron una cercana conversación en La casa de los famosos Colombia, que fue la oportunidad perfecta para que el actor se sincerara con la finalista respecto a cómo percibe su amistad con Emiro Navarro.

En medio de la charla que sostuvieron ambos famosos, el reconocido intérprete caleño aprovechó para expresarle a la creadora de contenido, cuál es su posición, y la de mucha gente afuera, sobre el vínculo que se ha ido fortaleciendo entre ella y Emiro conforme ha ido avanzando el juego.

Y es que, según lo dio a entender Salas, a pesar de esa unión incondicional de ambos, él considera que muchas veces es ella quien se lleva el protagonismo, situación que no favorece a Navarro teniendo en cuenta que él pasa a un segundo plano.

“Lo que yo pude sentir, que siente la gente, es que obviamente les encanta esa complicidad, esa dupla tuya con Emiro, sienten que a veces tú lo absorbes, sí me explico, no te estoy diciendo que es por mal, no te estoy diciendo que Melissa diga voy a joder a Emiro, sino que de pronto sienten que él a veces se desdibuja un poquito porque la que siempre está ahí eres tú”, fueron las palabras del exparticipante.