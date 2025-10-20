Él es Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026

Se abrieron las votaciones de los primeros aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, una producción del Canal RCN.

La decisión está en tus manos para conocer el nombre del próximo participante que hará parte de la casa más famosa del país. Recuerda que puedes realizar las votaciones mediante la página de lacasadelosfamososcolombia.com.

Se conocerá el nombre del primer participante el próximo domingo 26 de octubre a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

¿Quién es Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Desde hace varios años, el nombre de Nicolás Arrieta se ha convertido en uno de los más resonados a través de las diferentes plataformas digitales tras ser un distinguido creador de contenido.

Recordemos que, en el año 2015, Nicolás se convirtió en uno de los pioneros de las redes sociales, al destacarse con sus videos a través de su cuenta oficial de YouTube, en la que cuenta con más de dos millones de seguidores.

¿Quién es y a qué se dedica Nicolás Arrieta? | Foto: Canal RCN

Además, Nicolás ha demostrado que tiene una polémica personalidad al compartir sin filtro su opinión ante cualquier tipo de situación. Así también, lo ha demostrado mediante los videos de sus redes sociales.

¿Por qué razón Nicolás Arrieta es un aspirante ideal para entrar a La casa de los famosos Colombia?

Sin duda, una de las cualidades que más han destacado a Nicolás Arrieta se trata acerca de la honestidad que suele tener en su vida cotidiana.

Carismático, honesto y creativo, Nicolás ha demostrado que puede ser el candidato ideal para ser parte de La casa de los famosos Colombia 3, pues podría generar múltiples opiniones en las redes sociales al compartir su percepción de cualquier tema sin miedo alguno.

¿Por qué razón Nicolás Arrieta es un aspirante ideal para La casa de los famosos Colombia 2026? | Foto: Canal RCN

¿Cómo votar por tu aspirante favorito de La casa de los famosos Colombia 2026?

Recuerda que las votaciones están abiertas hasta el próximo el domingo 26 a las 4 p.m. El nombre del primer habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será en el horario de las 7:00 p.m. a través de Noticias RCN.

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu candidato preferido para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la sección llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorito:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer click en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto:

Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 26 a las 4 p.m.