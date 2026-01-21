Tury estrena “Mano al piso”, Reykon revive un clásico de Joe Arroyo y Hazel B lanza “Vivir sin ti”

La música latina inicia 2026 con propuestas que evidencian la diversidad de sonidos y generaciones que conviven actualmente en la industria.

¿Qué marca el lanzamiento de “Mano al piso” en la carrera urbana de Tury?

El artista colombiano Tury presenta “Mano al piso”, un sencillo realizado junto a JØTTA que refuerza su propuesta dentro del trap y el urbano underground. La canción se apoya en una producción contundente y una lírica directa que retrata experiencias asociadas a la vida en el barrio y a la cultura callejera.

El estreno llega tras un periodo de actividad constante para Tury, quien durante el último año ha publicado varios sencillos que le han permitido ampliar su alcance en plataformas digitales. “Mano al piso” se suma a ese proceso de crecimiento, manteniendo una línea sonora coherente con su identidad artística.

El lanzamiento está acompañado de un videoclip oficial disponible en YouTube, donde la estética visual refuerza el mensaje del tema. Con este trabajo, el artista continúa posicionándose como una de las voces emergentes del movimiento urbano latino.

¿Cómo reinterpreta Reykon el clásico “Tal para cual” de Joe Arroyo?

Reykon apuesta por una actualización de “Tal para cual”, una canción emblemática del repertorio de Joe Arroyo. En esta nueva versión, el artista conserva la esencia melódica del tema original, pero la adapta a sonidos actuales, incorporando una base rítmica moderna y elementos urbanos.

La canción retrata una relación amorosa intensa, marcada por la complicidad y los contrastes emocionales, una temática que mantiene vigencia con el paso del tiempo. Reykon aporta su estilo a través de un fraseo ágil y una interpretación directa, alineada con el sello que ha caracterizado su carrera.

Este lanzamiento representa un ejercicio de reinterpretación que busca acercar un clásico a nuevas generaciones, al tiempo que conecta con el público que ha seguido la trayectoria del artista desde sus inicios.

Por otra parte, es importante resaltar que Reykon formó parte de un grupo selecto de artistas latinoamericanos que asistieron a la Semana de la Moda en París, donde fue invitado a varios desfiles de reconocidas casas de moda.

Su presencia en uno de los eventos más importantes de la industria reafirma su proyección internacional y su creciente vínculo con el mundo de la moda y el entretenimiento.

¿Qué representa “Vivir sin ti” para la propuesta salsera de Hazel B junto a Nino Segarra?

“Vivir sin ti” une a la cantante salvadoreña Hazel B con el reconocido salsero puertorriqueño Nino Segarra en una colaboración que combina experiencia y nuevas voces. La canción aborda el impacto emocional de la ausencia y las enseñanzas que dejan las personas importantes en la vida.

Para Hazel B, este sencillo marca un momento clave en su carrera, consolidando su presencia dentro del género tropical tras presentaciones en escenarios internacionales y proyectos previos que han llamado la atención de la industria.

La participación de Nino Segarra, con cuatro décadas de trayectoria, aporta un respaldo artístico significativo. La producción estuvo a cargo de un equipo internacional y el videoclip fue grabado en Puerto Rico.