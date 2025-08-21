The Beatles Anthology regresa y coincide con estrenos de Greeicy, David Bisbal y Joaquina

¿ Qué propone Greeicy con su estreno “Quiero +”?

La cantante caleña lanza un nuevo himno cargado de ritmos afrobeat y una propuesta visual atrevida. Con “Quiero +”, Greeicy mezcla sensualidad, humor y baile en un videoclip grabado en Cali, su ciudad natal.

Ambientado en un taller mecánico, el video muestra a la artista y a sus bailarinas tomando la iniciativa, desafiando estereotipos y proponiendo un juego de seducción desde la autenticidad.

En palabras de Greeicy, el tema refleja su vida actual, lejos de la perspectiva de soltería que inspiraba sus primeras canciones. Se trata de un retrato honesto de su presente emocional, pensado para conectar desde el movimiento y la complicidad con el público.

El lanzamiento llega tras un año activo en el que la artista presentó temas como Limonar, un homenaje a su infancia, y Estas Ganas, una bachata pop que suma nuevos matices a su carrera.

¿Cómo Luciano Pereyra y David Bisbal reviven la balada con “Te sigo amando”?

La balada romántica recibe aire fresco con la unión de dos voces emblemáticas. Después de diez años, Luciano Pereyra y David Bisbal estrenan “Te sigo amando”, una colaboración creada entre Madrid y Miami con la producción de Tato Latorre.

La canción combina fuerza y sensibilidad, consolidándose como un tema con destino de clásico. El videoclip, filmado en Miami y dirigido por Mariano Dawidson, captura la emoción de este reencuentro.

Además, el sencillo da nombre a la gira internacional de Pereyra, que recorrerá Argentina, Chile y Uruguay con varias fechas agotadas. Con más de 25 años de trayectoria, el argentino reafirma su vigencia en la música latina y confirma que la balada sigue siendo un género capaz de emocionar multitudes.

Artículos relacionados Feid Feid celebra su cumpleaños con “Se Lo Juro Mor” tras brillar en Japón

David Bisbal. Foto AFP

¿Qué significan los estrenos de Joaquina y The Beatles Anthology para la música?

La joven cantautora venezolana Joaquina, ganadora del Latin GRAMMY, presenta “Amarillo”, un tema inspirado en la valentía de reconocer que el amor no siempre basta cuando los proyectos de vida son diferentes.

La canción transmite madurez y honestidad, y representa su primer lanzamiento tras el álbum Al romper la burbuja, que fue elogiado como uno de los más destacados de su generación.

Joaquina presenta su nuevo proyecto musical. Foto AFP

En paralelo, la historia de la música revive con la vuelta de The Beatles Anthology. La serie documental de nueve episodios, con uno nuevo que incluye material inédito, llegará a Disney+ junto a reediciones discográficas y un libro conmemorativo. Restaurada con tecnología actual y supervisada por Giles Martin y el equipo de Peter Jackson, la obra rescata la voz de los propios Beatles contando su trayectoria.