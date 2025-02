La agenda de Shakira en Colombia sufrió un cambio. Los organizadores del evento cambiaron de fecha el concierto que ofrecerá en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

El concierto de Shakira en Medellín cambia de fecha, ¿cuándo será?

Debido a temas de logística y producción, el show de ‘la reina de las caderas’ fue reprogramado del domingo 23 de febrero al lunes 24 de febrero.

“Por temas relacionados a la logística y la producción, la fecha del concierto de Shakira en Medellín para el 23 de febrero de 2025 se moverá al 24 de febrero de 2025 en el Estadio Atanasio Girardot. Todas las boletas originales para el 23 de febrero serán válidas para la nueva fecha, sin ninguna necesidad de hacer cambios o actualizaciones”, reveló en un comunicado Eticket, empresa encargada de la venta de las boletas.

Adicional, la tiquetera indicó que quienes no puedan asistir al concierto podrán reclamar la devolución de su dinero antes del martes 18 de febrero, a las 3:00 pm. Para ello, deberán hacer una solicitud en la página web oficial de Eticket.

El cambio de fecha cayó muy mal entre las personas que ya tenían asegurada su entrada al evento musical, dado que habían reservado pasajes, hoteles y todo su itinerario para ver en vivo a la artista colombiana.

Además, al pasar de domingo a lunes se diluyen las posibilidades de asistir para muchos fans, puesto que se trata de un día laboral.

En redes sociales, los internautas explotaron contra esta decisión y se mostraron totalmente en desacuerdo, sin embargo, la decisión ya no tiene marcha atrás. Esto obliga a que muchas personas de nuevo soliciten permiso o cambien su agenda para no perderse el evento y, los que no puedan hacerlo, pese a tener el dinero de nuevo en sus manos, perderían lo reservado en vuelos de avión y hoteles.

¿Cuándo se presentará en Shakira en Colombia como parte de su World Tour?

El periplo de la colombiana por su tierra natal arranca el jueves 20 de febrero en la ciudad de Barranquilla. En el estadio Roberto Meléndez se presentará ese día, además del viernes 21. Luego será el turno de Medellín, donde, con el cambio de fecha, ahora ofrecerá su show el lunes 24, y cerrará su gira por Colombia en el estadio El Campín de Bogotá con dos fechas más, miércoles 26 y jueves 27.

20 de febrero: Barranquilla

21 de febrero: Barranquilla

24 de febrero: Medellín

26 de febrero: Bogotá

27 de febrero: Bogotá

Más adelante, pasará por Chile, Argentina y México para después llegar a Estados Unidos, donde agendó conciertos en distintas ciudades.