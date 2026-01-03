Paola Jara y Jessi Uribe asumen reto fitness y arrancan el 2026 entrenando
Paola Jara y Jessi Uribe comenzaron el 2026 compartiendo un reto fitness, prometiendo entrenar con disciplina y buen humor.
Blessd decidió cancelar su concierto en Cartagena tras detectar graves fallas de seguridad en el escenario, colocándolo en riesgo.
Chayanne conmovió al llegar al hospital para acompañar a una seguidora que no pudo disfrutar de su concierto por salud.
El cantante Luis Alberto Posada generó sorpresa entre los asistentes tras una reacción inesperada durante su concierto en Cali.
Yina Calderón compartió un carrusel de fotografías que acompañó con emotivas palabras que no pasaron desapercibidas entre los internautas.