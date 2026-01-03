Noticias de interés, tendencias y entretenimiento

Blessd cancela su primer concierto en su gira por el país. Blessd

Blessd cancela su concierto en Cartagena por fallas de seguridad en el escenario; esto se sabe

Blessd decidió cancelar su concierto en Cartagena tras detectar graves fallas de seguridad en el escenario, colocándolo en riesgo.

Chayanne enternece las redes. Talento internacional

Chayanne conmovió al visitar en el hospital a fanática que no asistió a su concierto por dura enfermedad

Chayanne conmovió al llegar al hospital para acompañar a una seguidora que no pudo disfrutar de su concierto por salud.

Luis Alberto Posada sorprendió en concierto de Cali con inesperada reacción Luis Alberto Posada

Luis Alberto Posada sorprendió en concierto de Cali con inesperada reacción: "no puedo más"

El cantante Luis Alberto Posada generó sorpresa entre los asistentes tras una reacción inesperada durante su concierto en Cali.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia. Yina Calderón

Yina Calderón lanzó advertencia sobre lo que se viene en el 2026

Yina Calderón compartió un carrusel de fotografías que acompañó con emotivas palabras que no pasaron desapercibidas entre los internautas.

Falleció el presentador de Lo Sé Todo Puerto Rico, Pedro Juan Figueroa Talento internacional

Murió reconocido presentador de TV de programa de chismes: "dejas un vacío inmenso"

Juanda Caribe fue confirmado por El Jefe para hacer parte de la temporada 3 de La casa de los famosos Colombia. Juanda Caribe

Juanda Caribe llega a La casa de los famosos Colombia: confirmado para la tercera temporada

Carlo Lafontine, cantautor mexicano, es criticado por hacer canciones inclusivas para la comunidad LGBTI Talento internacional

Famoso cantante de música popular recibe críticas por interpretar canciones LGBTI

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?