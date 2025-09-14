Los Jaycobz, Izaak, Georgy Parra, Lizzo, Don Toliver, Kris R y Superlitio lanzan nuevos sencillos

¿ Qué presentan Los Jaycobz con No Me Lo Perdonaría?

El dúo colombiano Los Jaycobz regresa con No Me Lo Perdonaría, una balada que combina la nostalgia del soul clásico con la frescura de lo contemporáneo. La canción aborda el miedo a perder el amor verdadero por no arriesgarse a tiempo, un tema universal que conecta con distintas generaciones.

Con influencias del R&B, el góspel y el legado Motown, Los Jaycobz se consolidan como una propuesta auténtica en la escena nacional. Su nuevo sencillo es un recordatorio de que el romanticismo sigue vivo y que la honestidad lírica puede traspasar fronteras.

¿Cómo conecta Izaak con Mi Algo?

El artista puertorriqueño Izaak estrena Mi Algo, una balada de afrobeat que se aleja de artificios para centrarse en la fuerza de la interpretación. Con una producción minimalista, cada silencio adquiere protagonismo y resalta la intensidad de la letra.

En pocas horas, el tema ya superaba miles de creaciones en TikTok, confirmando una conexión orgánica con el público. Mi Algo refleja la capacidad de Izaak para escribir desde la intimidad y lograr que sus canciones sean espejos de emociones compartidas.

¿Qué busca Georgy Parra Salvaje con su proyecto GPS?

El productor colombiano Georgy Parra, conocido por su trayectoria junto a grandes nombres de la industria, da un paso al frente con GPS. Este proyecto explora la fusión entre música popular, géneros urbanos y sonidos regionales, con un enfoque cultural y estratégico.

Con el león como emblema, Parra apuesta por transformar su papel de productor en el de arquitecto musical. GPS no es solo un álbum, sino una propuesta integral que pretende llevar un nuevo sonido colombiano a escenarios internacionales.

¿Qué ofrece Lizzo con My Face Still Hurts From Smiling?

La cantante estadounidense Lizzo lanza el mixtape My Face Still Hurts From Smiling, continuación de un trabajo viral publicado este mismo año. La propuesta combina su estilo irreverente con mensajes de amor propio, alegría y empoderamiento.

Con colaboraciones como “STFU” junto a Lil Jon y canciones cargadas de energía, Lizzo reafirma su capacidad de innovar y mantenerse en la conversación cultural. El mixtape es un reflejo de su identidad artística y de su conexión con el público global.

¿Qué propone Don Toliver con Tiramisu?

El rapero de Houston Don Toliver comparte Tiramisu, un sencillo producido por Cardo Got Wings que destaca por su fusión de géneros y un sonido sofisticado. La canción llega después de colaboraciones con artistas como Doja Cat y su participación en la banda sonora de Formula 1: The Album.

Con más de 37 millones de oyentes en Spotify, Toliver continúa expandiendo su influencia. Tiramisu refuerza su estilo característico y lo posiciona como uno de los nombres más relevantes del R&B y el hip-hop contemporáneo.

¿Qué significa para Kris R firmar con Warner Music Latina?

El colombiano Kris R, conocido por su lírica cruda y auténtica, se une a Warner Music Latina para iniciar una nueva etapa en su carrera. Su estilo, que mezcla trap, reguetón clásico y narrativas callejeras, ha captado a una comunidad sólida de seguidores.

Con esta firma, Kris R se proyecta hacia escenarios internacionales. Su gira U.V.E.S. LIVE ya registra sold outs en ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, consolidando su posición como una de las voces emergentes más influyentes de la música urbana en Colombia.

¿Qué presenta Superlitio con Loco de Corazón?

La banda caleña Superlitio estrena Loco de Corazón, su primer sencillo inédito desde 2022 y adelanto de un nuevo álbum previsto para 2026. Producida por Tweety González, la canción explora la búsqueda del amor ideal con una atmósfera nostálgica y envolvente.

El tema reafirma la capacidad de Superlitio para fusionar el rock con otros géneros como la electrónica y el bolero. Con este lanzamiento, la agrupación regresa al centro de la escena alternativa y se prepara para una nueva etapa discográfica.