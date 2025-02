La edición número 37 de Premio Lo Nuestro marcará un momento especial en la carrera de Kapo, quien se prepara para su primera participación en la ceremonia. El artista, que ha consolidado su presencia en la industria musical, llega al evento en un momento clave de su trayectoria, con una serie de lanzamientos que han logrado posicionarse en distintos mercados.

Previo a su debut en la gala, Kapo expresó su entusiasmo por formar parte de esta celebración, destacando el impacto que han tenido sus más recientes producciones. En los últimos meses, su música ha alcanzado una mayor proyección, reflejando el crecimiento de su propuesta artística y la conexión con seguidores en todo el mundo.

Participar en la entrega 37 de premio lo nuestro me hace sentir muy bien, pues hemos pasado por unos meses muy bonitos, llenos de mucha bendición, muchas canciones en el mundo rodando.

Kapo ha logrado consolidar un estilo que, sin buscar transformar por completo el panorama musical, ha contribuido a revitalizar sonoridades que en algún momento parecían quedar en segundo plano. Su propuesta ha encontrado un espacio dentro de la industria gracias a una fusión que rescata elementos tradicionales y los adapta a las nuevas tendencias.

A través de sus temas, el artista ha apostado por un sonido que mantiene una identidad clara, con ritmos que conectan con distintos públicos y una estética que refuerza su mensaje. Su enfoque en la composición y producción ha sido clave para que su música trascienda, logrando posicionarse en distintas plataformas y ampliando su alcance dentro de la escena latina.

El compromiso con su arte no se limita a la creación de nuevas canciones. Su trabajo ha abierto la puerta para que otros exponentes exploren caminos similares, fortaleciendo la diversidad dentro del género. La manera en que ha estructurado su propuesta ha permitido que su audiencia no solo disfrute de sus canciones, sino que también encuentre en ellas una referencia dentro del panorama actual.

Mi granito de arena es la música y lo que hago, realmente siento que llegamos no, no a cambiar el juego, pero de una u otra manera sí, a refrescar esa música que de repente se había perdido ahorita, ya ese afro y esas letras limpias y todo lo que hemos traído, la estética todo, se ha convertido en algo como que para aportarle ahora y siento que eso es lo que nos tiene con vida y no tiene felices, que estamos gozando con toda la gente a punto a de música buena.