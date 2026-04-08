Jheral lanza “La Joya del Caribe”, Jay Torres presenta “Deli” y Leire Martínez anuncia conciertos en Colombia

La industria musical suma nuevos lanzamientos y anuncios que reflejan la diversidad de sonidos y etapas en la carrera de varios artistas.

¿Qué incluye el EP “La Joya del Caribe” de Jheral?

Jheral presentó su nuevo EP “La Joya del Caribe”, un trabajo que reúne varias canciones bajo una propuesta centrada en el afrobeat latino. El proyecto combina ritmos bailables con influencias urbanas y sonidos caribeños, mostrando una línea musical definida.

El tema principal del EP es “TODOMENTAL”, una canción que se enfoca en las emociones y en cómo la mente influye en la forma de vivir ciertas experiencias. Con una base rítmica marcada, el sencillo busca conectar con el público tanto por su mensaje como por su sonido.

El EP se completa con canciones como “AHI WE”, “YOGA” y “SHORTY”, que aportan diferentes matices dentro del mismo concepto musical. Con este lanzamiento, el artista busca posicionarse dentro de las nuevas tendencias del afrobeat en la región.

¿De qué trata “Deli”, lo nuevo de Jay Torres?

Jay Torres lanzó “Deli”, un sencillo que mantiene su propuesta dentro del género urbano. La canción habla sobre la atracción hacia una persona, destacando no solo lo físico, sino también aspectos de su forma de ser.

El tema se caracteriza por un lenguaje sencillo y directo, lo que facilita su conexión con el público. Esta línea narrativa responde a una tendencia actual en la música urbana, donde las historias cotidianas tienen un papel importante.

Además del lanzamiento, el artista continúa fortaleciendo su presencia en Colombia, país en el que ha participado en proyectos recientes. Como parte de su crecimiento, también prepara una gira por Estados Unidos, donde presentará este y otros temas.

Jay Torres (Foto Canal RCN)

¿Cuándo serán los conciertos de Leire Martínez en Colombia?

Leire Martínez anunció sus primeros conciertos en Colombia como solista, como parte de su gira internacional. La artista se presentará el 14 de mayo en Medellín y el 15 de mayo en Bogotá, llevando al público su nueva propuesta musical.

El espectáculo incluirá canciones de su álbum debut como solista, junto con interpretaciones de temas que hicieron parte de su trayectoria anterior. La idea es ofrecer un recorrido que combine diferentes momentos de su carrera.

Este nuevo capítulo llega tras el lanzamiento de su primer disco en solitario, un trabajo que incluye varias canciones y colaboraciones. Con estos conciertos, Leire Martínez busca consolidar su nueva etapa y fortalecer su relación con el público colombiano.