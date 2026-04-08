Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jheral lanza “La Joya del Caribe”, Jay Torres presenta “Deli” y Leire Martínez anuncia conciertos en Colombia

Jheral estrena un EP con sonido afrobeat, Jay Torres lanza nuevo sencillo y Leire Martínez confirma fechas en Colombia como solista.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Una semana marcada por lanzamientos
Estrenos musicales y más novedades. Imagen de IA

La industria musical suma nuevos lanzamientos y anuncios que reflejan la diversidad de sonidos y etapas en la carrera de varios artistas.

¿Qué incluye el EP “La Joya del Caribe” de Jheral?

Jheral presentó su nuevo EP “La Joya del Caribe”, un trabajo que reúne varias canciones bajo una propuesta centrada en el afrobeat latino. El proyecto combina ritmos bailables con influencias urbanas y sonidos caribeños, mostrando una línea musical definida.

El tema principal del EP es “TODOMENTAL”, una canción que se enfoca en las emociones y en cómo la mente influye en la forma de vivir ciertas experiencias. Con una base rítmica marcada, el sencillo busca conectar con el público tanto por su mensaje como por su sonido.

El EP se completa con canciones como “AHI WE”, “YOGA” y “SHORTY”, que aportan diferentes matices dentro del mismo concepto musical. Con este lanzamiento, el artista busca posicionarse dentro de las nuevas tendencias del afrobeat en la región.

¿De qué trata “Deli”, lo nuevo de Jay Torres?

Jay Torres lanzó “Deli”, un sencillo que mantiene su propuesta dentro del género urbano. La canción habla sobre la atracción hacia una persona, destacando no solo lo físico, sino también aspectos de su forma de ser.

El tema se caracteriza por un lenguaje sencillo y directo, lo que facilita su conexión con el público. Esta línea narrativa responde a una tendencia actual en la música urbana, donde las historias cotidianas tienen un papel importante.

Además del lanzamiento, el artista continúa fortaleciendo su presencia en Colombia, país en el que ha participado en proyectos recientes. Como parte de su crecimiento, también prepara una gira por Estados Unidos, donde presentará este y otros temas.

Jay Torres estuvo de visita.
Jay Torres (Foto Canal RCN)

¿Cuándo serán los conciertos de Leire Martínez en Colombia?

Leire Martínez anunció sus primeros conciertos en Colombia como solista, como parte de su gira internacional. La artista se presentará el 14 de mayo en Medellín y el 15 de mayo en Bogotá, llevando al público su nueva propuesta musical.

El espectáculo incluirá canciones de su álbum debut como solista, junto con interpretaciones de temas que hicieron parte de su trayectoria anterior. La idea es ofrecer un recorrido que combine diferentes momentos de su carrera.

Este nuevo capítulo llega tras el lanzamiento de su primer disco en solitario, un trabajo que incluye varias canciones y colaboraciones. Con estos conciertos, Leire Martínez busca consolidar su nueva etapa y fortalecer su relación con el público colombiano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo Jhonny Rivera

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo

Tras su llegada a Colombia, Jhonny Rivera contó varios detalles sobre su luna de miel con Jenny López.

Ryan Castro aparece dándose un beso con Sofía Vergara tras fotos compartidas: ¿un nuevo “shippeo”? Ryan Castro

Ryan Castro aparece dándose un beso con Sofía Vergara tras fotos compartidas: ¿un nuevo “shippeo”?

Ryan Castro comparte fotografías en sus redes donde aparecen famosos y Sofía Vergara donde se dan un beso.

Reconocido cantante colombiano confirmó el nacimiento de su segunda hija: esta foto publicó Talento internacional

Reconocido cantante colombiano confirmó el nacimiento de su segunda hija: esta foto publicó

El famoso cantante compartió fotografías mediante sus redes sociales confirmando que es papá nuevamente.

Lo más superlike

La casa de los famosos

Manager de Eidevin López rompe el silencio y revela cómo está el exparticipante tras su salida

Armando Padilla, manager de Eidevin López, reveló cómo se encuentra el exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Nodal repite escena bajo la lluvia con Ángela y redes no olvidan a Belinda Christian Nodal

¿Indirecta a Belinda? Nodal y Ángela Aguilar recrean icónica foto bajo la lluvia y desatan polémica

Futbolista brasileño será papá a los 19 años: anuncio se volvió viral en redes Viral

Reconocido futbolista brasileño será papá por primera vez: así fue el anuncio

La casa de los famosos

Tras la expulsión de Eidevin, se tomó drástica decisión en La casa de los famosos

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos