Jesse & Joy anuncia quién será el opening en su concierto en Bogotá

La expectativa en Bogotá crece con la llegada de El Despecho Tour, la gira con la que Jesse & Joy regresan a Colombia. El Movistar Arena será el escenario donde el dúo, conocido por su sello inconfundible de pop latino, interpretará sus mayores éxitos.

La cita será este 14 de septiembre y, como antesala al espectáculo principal, se ha confirmado que la cantante colombiana Sofía Córdoba será la encargada de abrir la noche.

¿Quién es Sofía Córdoba, el opening de Jesse & Joy?

La artista emergente Sofía Córdoba ha venido consolidando una propuesta fresca que combina el pop con matices de folk y rock.

Su inclusión como opening en el concierto de Jesse & Joy representa un paso importante en su trayectoria y la oportunidad de presentar su música ante un público masivo en uno de los recintos más importantes del país.

La elección refleja el interés de la industria en visibilizar a voces locales con proyección internacional. Córdoba se caracteriza por un estilo auténtico que conecta con la sensibilidad del público joven, lo que la convierte en la artista ideal para iniciar un concierto que promete emociones intensas.

Para los asistentes, será una oportunidad única de descubrir una propuesta nacional en ascenso, justo antes de disfrutar de los himnos que han consolidado a Jesse & Joy como referentes del pop latino.

¿Qué promete el concierto de Jesse & Joy en el Movistar Arena?

El evento se llevará a cabo el 14 de septiembre a partir de las 8:00 p.m., con apertura de puertas desde las 5:00 p.m. El Movistar Arena de Bogotá, reconocido por su capacidad y tecnología de punta, será el lugar donde miles de fanáticos se reunirán para vivir una experiencia cargada de música y puesta en escena.

El espectáculo forma parte de la gira El Despecho Tour, que ha recorrido distintos países de la región. El repertorio incluirá canciones que han marcado la carrera del dúo, como Corre o Espacio sideral, interpretadas con la fuerza y la emotividad que caracteriza a los hermanos Huerta.

Con más de una década de trayectoria, múltiples premios internacionales y una base sólida de seguidores en Latinoamérica, Jesse & Joy se ha convertido en uno de los dúos más influyentes de la música en español.