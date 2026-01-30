El Gran Combo de Puerto Rico celebrará 64 años de historia en Bucaramanga

La orquesta puertorriqueña El Gran Combo de Puerto Rico se presentará el sábado 23 de mayo en el Cenfer de Bucaramanga como parte de su gira conmemorativa por sus 64 años de trayectoria artística.

El espectáculo propone un recorrido por su repertorio más representativo y, al mismo tiempo, un homenaje a su fundador, Rafael Ithier, figura determinante en la permanencia y consolidación del grupo durante más de seis décadas.

Rafael Ithier. Foto AFP

¿Qué podrá escuchar el público en Bucaramanga?

Durante la presentación, el público tendrá la oportunidad de escuchar canciones que se han mantenido vigentes en la memoria musical del Caribe y América Latina, como “Un verano en Nueva York”, “Ojos chinos”, “Me liberé” y “Brujería”.

Estas piezas forman parte del repertorio que ha acompañado a distintas generaciones y que sigue siendo referencia obligada dentro de la salsa.

La jornada incluirá además la participación de la Orquesta Internacional del Joe y un segmento vallenato a cargo de Poncho Zuleta junto a El Cocha Molina, ampliando la propuesta musical del evento y conectando distintos géneros populares del Caribe.

¿Por qué El Gran Combo es un referente histórico de la salsa?

Desde su fundación en 1962, El Gran Combo desarrolló un estilo propio que integró ritmos como la bomba, la plena, la guaracha, el bolero y el merengue, además de la salsa que los proyectó internacionalmente.

Su continuidad en escenarios, grabaciones y medios de difusión ha sido determinante para su reconocimiento como una de las agrupaciones más influyentes del género, al punto de ser conocida como “La Universidad de la Salsa”.

Antes del concierto en Bucaramanga, la orquesta se presentará el 22 de mayo en el Movistar Arena en Bogotá. Ambas fechas hacen parte de la misma gira en Colombia y buscan convocar a distintas generaciones alrededor de su música.

La expectativa por estas presentaciones ha crecido entre seguidores de distintas edades, que ven en esta gira una oportunidad para reencontrarse en vivo con un repertorio que ha marcado celebraciones, encuentros familiares y pistas de baile durante décadas.