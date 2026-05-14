Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Conoce la nueva música de Ricardo Montaner, Color Nativo, Osmar Pérez, Guayacán y Nelro

Cinco estrenos llegan con colaboraciones, homenajes y sonidos que recorren amor, ciudad, familia y tradición.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
nuevos-lanzamientos-musicales-estrenos-de-canal-rcn
Nuevos lanzamientos musicales. Foto generada por IA

Ricardo Montaner, Color Nativo, Osmar Pérez, Guayacán Orquesta y Nelro presentan lanzamientos que amplían sus propuestas sonoras y conectan con diversos públicos.

¿Qué trae Ricardo Montaner con Eden Muñoz en “Para Que Seas Feliz”?

Ricardo Montaner presenta una nueva versión de “Para Que Seas Feliz” junto al cantautor mexicano Eden Muñoz. La canción mantiene la carga romántica que caracteriza al intérprete, pero incorpora elementos del regional mexicano para darle un tono más intenso y cercano al despecho.

Esta colaboración plantea una lectura distinta del tema, centrada en una despedida amorosa donde la decisión de soltar también aparece como una forma de querer.

Eden Muñoz no solo participa como invitado vocal, sino que también interviene en la construcción musical de esta versión. El artista suma su identidad sonora, aporta un nuevo verso y fortalece el coro con una interpretación marcada por el sentimiento.

¿Cómo homenajea Color Nativo a Bogotá con “Al Ritmo de Mi Ciudad”?

Color Nativo lanza “Al Ritmo de Mi Ciudad”, una canción inspirada en Bogotá y en la relación cotidiana que sus habitantes tienen con sus calles, sonidos y paisajes.

El sencillo nació tras el regreso de los integrantes del proyecto a la capital colombiana después de una temporada en el exterior, experiencia que los llevó a mirar la ciudad desde la memoria, el agradecimiento y la pertenencia.

La propuesta musical combina ritmos afro, jazz e influencias contemporáneas, elementos que hacen parte de la identidad de Color Nativo como ensamble multicultural de jazz latino.

La canción fue producida por Mateo Orozco, con coproducción de Catalina Forero, y grabada entre Colombia y Dallas. Su videoclip amplía esa mirada al construir un puente visual entre Bogotá y la ciudad estadounidense.

¿Por qué Osmar Pérez versiona “Señora, Señora” para las madres?

Osmar Pérez presenta una nueva interpretación de “Señora, Señora”, clásico de la compositora brasileña Denisse de Kalafe y una de las canciones más representativas dedicadas a las madres en América Latina. El cantante vallenato lleva esta obra a su propio lenguaje musical, con una versión que conserva el espíritu emotivo del tema original y lo acerca al sentimiento del vallenato romántico.

El lanzamiento está pensado como un homenaje al amor maternal, especialmente en el marco de la celebración del Día de las Madres. Con esta versión, Osmar Pérez busca conectar con el público desde la nostalgia, el agradecimiento y la tradición familiar.

¿Cómo celebra Guayacán Orquesta sus 40 años con “Salsa de Barrio Caleño”?

Guayacán Orquesta conmemora cuatro décadas de trayectoria con el álbum “40 Aniversario: Salsa de Barrio Caleño”, una producción integrada por nueve canciones inéditas.

El disco reafirma el sonido que ha convertido a la agrupación en referente de la salsa colombiana y mantiene como eje la identidad popular, callejera y profundamente caleña que ha acompañado su historia.

Como parte de esta celebración, la orquesta también estrenó el video oficial de “Amé a Mi Manera”, una de las canciones incluidas en el álbum. La pieza audiovisual recrea una noche de bohemia en un barrio caleño, con una atmósfera de amistad, música y memoria.

Bajo la dirección musical de Alexis Lozano y Nino Caicedo, el proyecto confirma la vigencia de Guayacán en la salsa y su intención de conectar con nuevas generaciones.

¿Qué cuentan Nelro y Problemas de Cardio en “Encarrilar”?

Nelro se une a la agrupación bogotana Problemas de Cardio para presentar “Encarrilar”, un sencillo que fusiona pop alternativo e indie. La canción marca la primera colaboración del artista después de sus anteriores lanzamientos y propone una historia centrada en una relación indefinida, donde dos personas se debaten entre continuar, tomar distancia o empezar de nuevo.

La producción estuvo a cargo de Mario Mayorga, Julián Coca y Camilo Lobo, integrantes de Problemas de Cardio, quienes construyeron una atmósfera íntima y emocional para acompañar la interpretación de Nelro.

El videoclip fue grabado en el Embalse de Tominé y refuerza el concepto de la canción con imágenes de cercanía, duda y tensión afectiva. Con este estreno, ambos proyectos anuncian una etapa de mayor movimiento dentro de la escena local.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Jenny López reaccionó con curioso gesto cuando un fan le pidió una foto a Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López reaccionó de forma inesperada cuando un fan le pidió foto a Jhonny Rivera: “¿se esconde?”

Jenny López causó furor en redes sociales tras tener un curioso gesto cuando un fan le pidió una foto a Jhonny Rivera.

El significado de “Dai Dai” de Shakira que está generando debate antes del Mundial 2026 Shakira

¿Qué significa “Dai Dai”? La canción de Shakira para el Mundial 2026 que divide opiniones

Tras el lanzamiento de la canción de Shakira para el Mundial 2026 ha generado cuestionamientos sobre su significado.

Arelys Henao compartió conmovedor momento con Sonia Restrepo Yeison Jiménez

Sonia Restrepo rompió en llanto tras emotivo encuentro con Arelys Henao: “Una guerrera”

Arelys Henao y Sonia Restrepo protagonizaron emotivo momento tras homenaje a Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra.

Lo más superlike

Juanda Caribe hizo inesperada petición por si sale de La casa de los famosos Juanda Caribe

Juanda Caribe hizo inesperada petición por si sale de La casa de los famosos Colombia

Juanda Caribe habló en el brunch de La casa de los famosos e hizo una petición en caso de que se diera su salida del reality.

El curioso mensaje de Alejandra Salguero sobre Tebi Bernal Influencers

Ex de Tebi lanzó indirecta relacionada con una enfermedad que padece el participante; ¿qué dijo?

Luis Díaz se volvió viral tras levantar al revés el trofeo de campeón de la Bundesliga. Luis Díaz

Luis Díaz causó sensación tras protagonizar inesperado error en la celebración del título del Bayern

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?