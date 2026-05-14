Conoce la nueva música de Ricardo Montaner, Color Nativo, Osmar Pérez, Guayacán y Nelro

Ricardo Montaner, Color Nativo, Osmar Pérez, Guayacán Orquesta y Nelro presentan lanzamientos que amplían sus propuestas sonoras y conectan con diversos públicos.

¿Qué trae Ricardo Montaner con Eden Muñoz en “Para Que Seas Feliz”?

Ricardo Montaner presenta una nueva versión de “Para Que Seas Feliz” junto al cantautor mexicano Eden Muñoz. La canción mantiene la carga romántica que caracteriza al intérprete, pero incorpora elementos del regional mexicano para darle un tono más intenso y cercano al despecho.

Esta colaboración plantea una lectura distinta del tema, centrada en una despedida amorosa donde la decisión de soltar también aparece como una forma de querer.

Eden Muñoz no solo participa como invitado vocal, sino que también interviene en la construcción musical de esta versión. El artista suma su identidad sonora, aporta un nuevo verso y fortalece el coro con una interpretación marcada por el sentimiento.

¿Cómo homenajea Color Nativo a Bogotá con “Al Ritmo de Mi Ciudad”?

Color Nativo lanza “Al Ritmo de Mi Ciudad”, una canción inspirada en Bogotá y en la relación cotidiana que sus habitantes tienen con sus calles, sonidos y paisajes.

El sencillo nació tras el regreso de los integrantes del proyecto a la capital colombiana después de una temporada en el exterior, experiencia que los llevó a mirar la ciudad desde la memoria, el agradecimiento y la pertenencia.

La propuesta musical combina ritmos afro, jazz e influencias contemporáneas, elementos que hacen parte de la identidad de Color Nativo como ensamble multicultural de jazz latino.

La canción fue producida por Mateo Orozco, con coproducción de Catalina Forero, y grabada entre Colombia y Dallas. Su videoclip amplía esa mirada al construir un puente visual entre Bogotá y la ciudad estadounidense.

¿Por qué Osmar Pérez versiona “Señora, Señora” para las madres?

Osmar Pérez presenta una nueva interpretación de “Señora, Señora”, clásico de la compositora brasileña Denisse de Kalafe y una de las canciones más representativas dedicadas a las madres en América Latina. El cantante vallenato lleva esta obra a su propio lenguaje musical, con una versión que conserva el espíritu emotivo del tema original y lo acerca al sentimiento del vallenato romántico.

El lanzamiento está pensado como un homenaje al amor maternal, especialmente en el marco de la celebración del Día de las Madres. Con esta versión, Osmar Pérez busca conectar con el público desde la nostalgia, el agradecimiento y la tradición familiar.

¿Cómo celebra Guayacán Orquesta sus 40 años con “Salsa de Barrio Caleño”?

Guayacán Orquesta conmemora cuatro décadas de trayectoria con el álbum “40 Aniversario: Salsa de Barrio Caleño”, una producción integrada por nueve canciones inéditas.

El disco reafirma el sonido que ha convertido a la agrupación en referente de la salsa colombiana y mantiene como eje la identidad popular, callejera y profundamente caleña que ha acompañado su historia.

Como parte de esta celebración, la orquesta también estrenó el video oficial de “Amé a Mi Manera”, una de las canciones incluidas en el álbum. La pieza audiovisual recrea una noche de bohemia en un barrio caleño, con una atmósfera de amistad, música y memoria.

Bajo la dirección musical de Alexis Lozano y Nino Caicedo, el proyecto confirma la vigencia de Guayacán en la salsa y su intención de conectar con nuevas generaciones.

¿Qué cuentan Nelro y Problemas de Cardio en “Encarrilar”?

Nelro se une a la agrupación bogotana Problemas de Cardio para presentar “Encarrilar”, un sencillo que fusiona pop alternativo e indie. La canción marca la primera colaboración del artista después de sus anteriores lanzamientos y propone una historia centrada en una relación indefinida, donde dos personas se debaten entre continuar, tomar distancia o empezar de nuevo.

La producción estuvo a cargo de Mario Mayorga, Julián Coca y Camilo Lobo, integrantes de Problemas de Cardio, quienes construyeron una atmósfera íntima y emocional para acompañar la interpretación de Nelro.

El videoclip fue grabado en el Embalse de Tominé y refuerza el concepto de la canción con imágenes de cercanía, duda y tensión afectiva. Con este estreno, ambos proyectos anuncian una etapa de mayor movimiento dentro de la escena local.