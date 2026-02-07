Carlos Vives inicia nueva etapa musical con el sencillo “Te Dedico”, protagonizado por su hijo

El artista colombiano Carlos Vives presentó “Te Dedico”, su más reciente lanzamiento musical y primer adelanto de su próximo álbum titulado El Último Disco.

El sencillo inicia una etapa enfocada en canciones más personales, con una mirada directa a las relaciones, el romanticismo y la forma en la que hoy se construyen los vínculos.

El estreno se realizó el 5 de febrero y llegó acompañado de un video musical que refuerza el mensaje central de la canción. Con este proyecto, el artista apuesta por una propuesta clara y cercana, en contraste con la inmediatez que caracteriza a buena parte del consumo musical actual.

Carlos Vives. (Foto: AFP)

¿Qué plantea “Te Dedico” en la nueva propuesta de Carlos Vives?

La canción fue escrita por Carlos Vives junto a Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Andrés Leal. Desde su concepto, el tema gira alrededor de la idea de dedicar: tiempo, palabras y atención a otra persona, un gesto que el artista plantea como cada vez menos común en la vida cotidiana.

El sencillo funciona como punto de partida de un álbum que busca regresar a valores emocionales básicos, sin recurrir a fórmulas complejas. Musicalmente, la canción mantiene una estructura sencilla que permite que el mensaje sea el centro de la propuesta.

Este lanzamiento define el tono general del proyecto, que prioriza la conexión directa con el oyente y una narrativa basada en experiencias reales, alejándose de temas superficiales o de tendencia.

¿Qué historia presenta el video de “Te Dedico”?

El video musical tiene como protagonista a Pedro Vives, hijo del artista, quien representa a una generación más joven y su forma de relacionarse. A través de su participación, el audiovisual plantea un contraste entre distintas épocas y maneras de entender el amor y las relaciones.

Carlos Vives

Las imágenes muestran escenarios urbanos y situaciones cotidianas que refuerzan la idea central de la canción: la necesidad de conexiones reales en un contexto marcado por relaciones rápidas y poco duraderas. El relato no busca idealizar el pasado, sino abrir una reflexión sobre los cambios en los valores.

Como parte de la promoción del sencillo, Vives realizó presentaciones sorpresa en espacios públicos de Bogotá el pasado viernes, donde compartió la canción con seguidores y transeúntes.