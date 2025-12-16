Blessd confirma una nueva edición de la Navidad Bendita, conoce los detalles

Blessd anunció oficialmente el regreso de la Navidad Bendita, una iniciativa social que en 2025 llegará a su cuarta edición en Medellín. El proyecto se desarrollará entre el 16 y el 24 de diciembre y contará con una programación enfocada en niños, adultos mayores, familias y habitantes de calle.

La propuesta busca aprovechar la temporada navideña para generar espacios de encuentro comunitario y ofrecer actividades recreativas y de apoyo social.

El anuncio se da en un año de alta visibilidad para el artista, quien ha consolidado su carrera dentro de la música urbana.

Sin embargo, esta iniciativa se mantiene como un proyecto independiente de su agenda musical, con un enfoque social que ha ido creciendo con cada edición. La actividad se realizará directamente en el barrio, con acceso gratuito para la comunidad.

¿Qué es la Navidad Bendita?

La Navidad Bendita es un programa comunitario creado por Blessd con el objetivo de brindar experiencias recreativas y de acompañamiento social durante diciembre.

Desde sus primeras ediciones, el proyecto ha estado dirigido principalmente a poblaciones vulnerables, incluyendo niños, personas de la tercera edad, familias de bajos recursos y habitantes de calle.

La iniciativa se basa en la realización de actividades presenciales que promueven la integración y el bienestar. No se trata de un evento de un solo día, sino de una agenda continua que se extiende durante más de una semana, permitiendo que distintos públicos participen según sus intereses y necesidades.

¿Qué actividades incluirá la Navidad Bendita en 2025?

La programación comenzará el 16 de diciembre con el inicio de las novenas y un encuentro comunitario que marcará la apertura oficial.

A lo largo de los días siguientes, se realizarán actividades recreativas como zonas de videojuegos, espacios de barbería comunitaria y una granja de animales pensada especialmente para los niños.

Como novedad para esta edición, se instalará una pista de hielo en el barrio, una atracción que no había estado presente en años anteriores y que busca ampliar la oferta de experiencias para la comunidad. Estas actividades estarán disponibles de manera continua durante varios días.

Dentro de la agenda se incluye la Tarima Bendita, un espacio destinado a la presentación de nuevos talentos musicales. Esta actividad tiene como objetivo visibilizar artistas emergentes y brindarles un escenario para mostrar su trabajo ante la comunidad.

¿Qué otras fechas tendrá la gira de Blessd en Colombia en 2026?

De manera paralela, Blessd anunció la expansión de su gira nacional luego de lograr un sold out en Bogotá. El artista confirmó tres nuevas fechas en ciudades.

Las fechas anunciadas son: Pereira el 30 de enero de 2026 en Expo Futuro, Ibagué el 6 de febrero en Néctar Arena y Cali el 13 de febrero en el Diamante de Béisbol.

Estos conciertos buscan ofrecer una experiencia cercana y de gran energía, características que han definido sus presentaciones en vivo.