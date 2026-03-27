Así suena lo nuevo de Maisak, Monsieur Periné, Carlos Vives, Aría Fuell y más novedades musicales

La música latina continúa renovándose con una serie de lanzamientos que combinan nuevas propuestas, colaboraciones destacadas y homenajes a figuras históricas.

¿Cómo se llama la nueva canción de Maisak?

Maisak presenta “Te Entiendo”, un sencillo que inicia una nueva etapa en su carrera y que formará parte de su próximo álbum “Vallenaticos Pa’ La Disco”, previsto para septiembre de 2026. La canción parte de una idea clara: abordar el desamor desde la seguridad personal.

El tema recoge la frase “Si yo fuera mi ex tampoco me superaría” como punto central de su narrativa, enfocándose en el momento posterior a una ruptura, cuando se reconoce el valor propio dentro de la relación.

Musicalmente, el artista mezcla sonidos urbanos con influencias del vallenato, construyendo una propuesta que conecta sus raíces caribeñas con tendencias actuales.

¿Qué tal la nueva colaboración de Monsieur Periné y Carlos Vives?

Monsieur Periné y Carlos Vives presentan “El Avión”, una canción que hace parte del próximo álbum de la agrupación y que propone una reflexión sobre la migración y la búsqueda de nuevas oportunidades.

El sencillo utiliza la metáfora del viaje para abordar tanto la emoción de avanzar como los retos que enfrentan quienes deciden dejar su lugar de origen. La propuesta combina pop latino con ritmos caribeños.

La participación de Carlos Vives aporta un componente adicional al tema, consolidando una colaboración que conecta generaciones dentro de la música colombiana.

¿Por qué Rocía Dúrcal es tendencia?

A 20 años de su fallecimiento, el legado de Rocío Dúrcal regresa con la proyección en cines de “El Concierto… En Vivo (1991)”, ahora en versión remasterizada en imagen 4K y sonido 5.1.

El material incluye canciones emblemáticas como “La Gata Bajo la Lluvia”, “Amor Eterno” y “Como Tu Mujer”, además de participaciones especiales de Juan Gabriel y Enrique Guzmán.

La producción se exhibe en México y varios países de Latinoamérica y España, permitiendo que nuevas generaciones accedan a su obra en pantalla grande.

¿Dónde puedo escuchar “La Cabañita” de Aría Fuell?

Aría Fuell presenta “La Cabañita”, una colaboración con Franco Revelo que hace parte de su álbum “Hija de los Andes”. La canción se inspira en la historia personal de ambos artistas, ya que conmemora su boda.

El sencillo combina sonidos tradicionales andinos, como el charango y la guitarra, con una producción pop contemporánea, creando una propuesta que mezcla identidad regional y lenguaje actual.

El videoclip tendrá un enfoque especial, ya que será grabado durante la ceremonia real de la pareja en lugares emblemáticos del sur de Colombia.

¿Cómo le fue a Fonseca en los Premios Soberano?

Fonseca fue reconocido con el galardón Soberano Internacional en los Premios Soberano, uno de los principales reconocimientos de la música en República Dominicana.

Durante la ceremonia, interpretó canciones como “Te Mando Flores”, “Si Tú Me Quieres”, “Enamorarte Mil Veces”, “Eres Mi Sueño” y “Arroyito”, logrando una conexión destacada con el público.

Este reconocimiento reafirma su trayectoria y su impacto en la música latina, consolidándolo como una de las figuras más representativas del género.