Muchos internautas siguen atentos a la evolución del estado de salud de Luisito Comunica, el youtuber mexicano que cuenta con una gran comunidad de seguidores en toda América Latina.

Todo empezó cuando el creador de contenido compartió una publicación en su cuenta de Instagram; en ella, reveló que le habían detectado un delicado problema en su espalda que, incluso, le imposibilitaba caminar con normalidad.

¡Victoria segura!” ‘Esta frase ha sido mi motivación en estos días tan difíciles en los que se me detectó un problema un poco grave en la espalda. Confío en mi fuerza y en la ciencia para poder salir adelante. Gracias, doctores, por su conocimiento. Gracias, Ary, por cuidarme. Y gracias a ustedes por sus deseos positivos. ¡Será duro, pero regresaré a mi vida normal!’

De inmediato, empezaron a llegarle mensajes muy positivos, pero también se suscitaron preguntas y finalmente el propio youtuber decidió revelar cómo sigue.

¿Cuál es el problema de salud que tiene sin caminar bien a Luisito Comunica?

En un video publicado en su canal oficial, donde suma más de 44 millones de suscriptores, Luisito contó en detalle cómo está su salud y de paso disipó algunos rumores que habían generado preocupación.

"Lo que pasó es que me tuvieron que extraer con una cirugía unas bolas nada deseables en mi espalda que me impedían caminar bien, y bueno, hasta la fecha, ya habiendo concluido la operación, sigo sin poder caminar bien, camino como un tiranosaurio Rex, no puedo poner la espalda derecha, de verdad, caminar me duele", explicó.

Villar Sudek también contó que debió iniciar un riguroso tratamiento para volver a caminar y por ende estará un tiempo alejado de la creación de videos, pero espera que no sea por mucho tiempo.

“Vean, ya puedo subir escaleras solito. Nada más el doctor me dijo que tengo que subirlas así de espaldas, yo me imagino que porque el esfuerzo es menor, es cansado pero que tal…”, señaló en un video revelado en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, este proceso es apenas el inicio de una serie de tratamientos y grandes decisiones que deberá tomar. Según explicó en su video: “Estoy un poco preocupado por mi salud últimamente 😢 | ¿Qué está pasando?”, los médicos le han planteado varias soluciones, pero sigue a la espera de tomar la mejor decisión y que podría ser definitiva para atacar su problema de espalda y columna.

Finalmente, Luisito reveló muy desilusionado que ha tenido que cancelar muchos compromisos que tenía programados para los próximos días, entre ellos, una conferencia que iba a dar en la Universidad de Harvard a los estudiantes de negocios. En definitiva, el mexicano estará centrado en su salud y espera retomar muy pronto a sus actividades normales y a sus grandes viajes por el mundo.