El mundo de la música mexicana se encuentra de luto tras la partida de Paquita la del Barrio, quien falleció el 17 de febrero a los 77 años.

Su potente voz y su estilo único, inmortalizados en temas como ‘Rata de dos patas’, la convirtieron en un ícono del regional mexicano. Su legado musical y su lucha contra a través de sus canciones permanecerán en la memoria de sus seguidores.

En los últimos años, la salud de la cantante se deterioró, generando preocupación entre sus fanáticos. A pesar de los problemas físicos que enfrentó, su fortaleza y amor por la música la llevaron a seguir en los escenarios hasta el final. Su muerte marca el cierre de una era en la música ranchera, dejando un vacío difícil de llenar.

¿Cuál es el estado de salud de la hija de Paquita la del Barrio?

La noticia de su fallecimiento afectó profundamente a su hija adoptiva, Martha Elena, quien en una entrevista con el programa 'Primera Mano' compartió su conmoción.

Durante la charla, la reportera notó que presentaba golpes visibles en la cara, lo que generó inquietud. Martha Elena explicó que sufrió una caída al recibir la trágica noticia.

“Cuando me dijeron que mi mamá se había muerto, me caí y me golpeé la cara; pero está bien, estoy bien”, expresó visiblemente conmovida. Afortunadamente, sus heridas fueron leves y no requirieron hospitalización.

¿Cuántos hijos tuvo Paquita la del Barrio?

Paquita tuvo cinco hijos, aunque no todos lograron sobrevivir. De su primer matrimonio con Miguel Gerardo Martínez nacieron Iván Miguel y Javier Gerardo.

Posteriormente, con Alfonso Martínez, tuvo tres hijos más, pero dos de ellos fallecieron poco después de nacer. De los cinco, solo tres lograron sobrevivir: Miguel Gerardo Viveros, Javier Gerardo Viveros y Martha Elena Martínez Viveros.

¿Cómo fue el funeral de Paquita la del Barrio?

El funeral de la cantante se llevó a cabo en el Parque Memorial Bosques del Recuerdo, en Xalapa, Veracruz, en una ceremonia privada a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos.

Por decisión de sus hijos, su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron trasladadas a Alto Lucero, su tierra natal, donde recibió una emotiva despedida de su gente.