Yina Calderón causó revuelo al compararse con las mujeres de República Dominicana, esto dijo

La creadora de contenido Yina Calderón, aseguró que cada vez se parece más a las mujeres del país en el que se encuentra.

Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón aseguró sentirse como una mujer de República Dominicana. Foto | Canal RCN.

Yina Calderón,quien con frecuencia se apodera de la conversación en redes sociales, recientemente llamó la atención tras asegurar que tendría un parecido a las mujeres de República Dominicana.

¿Por que Yina Calderón se comparó con las mujeres de República Dominicana?

En medio de su participación en 'La mansión de Luinny', la reconocida empresaria de fajas lanzó una afirmación que en segundos dio de qué hablar entre los internautas, pues, según ella, desde que esta en territorio dominicano, tiene cierto parecido a las mujeres oriundas de este país.

"Mírame, parezco ya de República Dominicana, ¿cierto? y tengo como el super poder sayayin", fueron las palabras de la creadora de contenido colombiana mientras hablaba frente a las cámaras del reality de convivencia.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre las mujeres de República Dominicana?

En medio de sus declaraciones, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, no perdió la oportunidad para presumir su outfit, el cual estuvo compuesto por un set de dos piezas: una blusa y una falda que complementó con unas botas negras que iban hasta sus rodillas, "espejito córrete, grábeme de pies a cabeza", se le escucha decir.

Sin duda, lo que más llamó la atención y, seguramente lo que llevó a que Yina se comparara con las dominicanas, fue la peluca que utilizó para esta ocasión, pues optó por una evidentemente más larga que su cabello natural de color negro.

Durante estos segundos, Calderón se sinceró al mencionar que, en ese momento tenía miedo por la tabla, especialmente por los puntos, los cuales corresponden a las votaciones de los seguidores del formato.

¿Cómo ha sido la participación de Yina Calderón en 'La mansión de Luinny'?

A lo largo de su participación en este formato, la creadora de contenido se ha destacado por ser una de las más polémicas de la mansión, pues tal y como ella lo ha mencionado, busca ser la "villana favorita", pues cabe señalar que ha protagonizado algunos conflictos con sus compañeros.

Así mismo, la participante ha aprovechado este espacio para realizar algunas de las secciones que llevó a cabo en La casa de los famosos Colombia, una de ellas, y quizás la más famosa 'Crudas Verdades', así como una versión similar al 'Bochinche'.

