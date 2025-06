El streaming Westcol reveló a sus millones de fanáticos por qué no realiza una transmisión en vivo en su canal con la influenciadora Karina García y el cantante Altafulla luego de La casa de los famosos Colombia.

En medio de una de sus transmisiones, sus seguidores lo cuestionaron sobre por qué invitaba a Altafulla a hablar con él, a lo que él dio a conocer sus razones para no invitarlo.

Según detalló no le gusta entrevistar a famosos que estén en su mejor momento en su carrera profesional, pues siente que se está aprovechando de su fama.

"La buena con el socio, hay algo que yo no hago en este canal, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer y es invitar a alguien porque es su momento, a mí no me gusta eso", dijo.