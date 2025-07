Un antiguo video de Dani Duke arremetiendo contra Daniela y María Legarda se viralizó recientemente en redes sociales, tras la polémica legal que estas mantienen con Luisa Fernanda W y el equipo de The Winning Team.

En redes sociales comenzó a circular un antiguo video en el que Dani Duke participa en una dinámica de preguntas y respuestas junto a su amigo Daiky Gamboa. Durante la conversación, él le lanza una pregunta peculiar que termina involucrando a las hermanas Legarda.

Aunque el clip habría sido grabado hace varios años, ha generado revuelo entre los internautas, especialmente por coincidir con la reciente polémica legal entre Daniela y María Legarda contra Luisa Fernanda W y The Winning Team, por el uso del nombre de la marca.

En el video, Daiky le pregunta: “De todos los youtubers que sigues y conoces, ¿cuál te parece más est*pido y por qué?”. A lo que Dani Duke responde mencionando a las hermanas Legarda, argumentando que las jóvenes no eran gratas con las personas que en algún momento les tendieron la mano.

“Las hermanas Legarda. No me gustan las personas que no son gratas. O sea, que son ingratas, que de pronto no recuerdan lo que alguien hizo por ellas en algún momento de su vida”.