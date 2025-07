La modelo e influenciadora Isabella Ladera se sinceró con sus millones de fanáticos y reveló un escrito bastante personal de hace algunos meses en el que reveló cómo se sentía tras una de sus más recientes ruptura amorosas, la cual muchos de sus admiradores relacionaron con el artista Beéle.

Artículos relacionados La Segura La Segura sorprende al hacer revelación: "Baladán no es el papá de mi hijo"

¿Qué dice el escrito que reveló Isabella Ladera sobre Beéle?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, compartió una fotografía, al parecer de su diario, donde expresó cómo se sentía en dicha relación.

"Me siento mal, usada, abus*da, est*pida; me odi* por amarte", fue como comenzó su relato.

Posteriormente realizó varios interrogantes sobre como habría sido él con ella, destacando que nunca la defendió, permitió que la hirieran, pasaba días sin saber de ella, nunca la ayudaba a resolver algo, no habló con sus papás ni se interesó por tener una buena relación con su hija, no le gustaba entrenar con ella, no mostraba entusiasmo cuando le hablaba de sus metas y sueños, era desordenado, egocéntrico, inestable, entre otros aspectos.

Artículos relacionados Maleja Restrepo Maleja Restrepo anunció la llegada de un bebé a su familia: “¡otra niña!”

Tras su análisis, concluyó su texto agregando que "se salvó" de ya no tenerlo en su vida, pues era imposible formar una familia con alguien así.

Posteriormente, aprovechó para agregar una selfie y dedicar una reflexión a sus seguidores indicando que a pesar de atravesar esos sentimientos y ese dolor estarán bien.

"Solo ámate mucho, no lo tienes que hacer sola ni solo porque tiene a Dios", añadió.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón criticó el físico de Lina Tejeiro: "Parece una señora"

¿Beéle reaccionó a la revelación de Isabella Ladera?

El artista compartió una historia poco después, la cual muchos relacionaron como una respuesta para la venezolana.

"Para los que todavía no cachan vibra les recuerdo quiénes somos. El clan del daño mejor que antes y el número 1", dijo.

Por ahora, ninguno de los dos se ha referido puntualmente a su separación, dejando a la expectativa a sus fanáticos.

Mientras tanto, ambos seguirían lanzándose pullas tras su ruptura y entreteniendo a sus fanáticos con su respectivo contenido en redes sociales, él con su música y ella mostrando su estilo de vida.