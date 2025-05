Sofía Vergara fue una de las artistas latinas que más llamó la atención en el Festival de Cannes 2025. La actriz barranquillera no solo deslumbró por su belleza y look, sino también por el joven acompañante que estuvo a su lado y con quien se rumorea que estaría saliendo.

Como era de esperarse en un evento de tal magnitud, la Riviera Francesa estuvo llena de paparazzis, quienes no perdieron oportunidad para fotografiar a la colombiana junto al millonario empresario de 39 años.

Las instantáneas de Douglas Chabbott abrazando a Sofía Vergara, ambos sonrientes y muy cerca al mar, rápidamente se tomaron las redes sociales.

Según la prensa internacional, Chabbott sería un influyente empresario en el mundo de la moda y el entretenimiento. Tiene una cuenta privada en Instagram, donde acumula cerca de 200 publicaciones y poco más de 2 mil seguidores.

Se ha reportado que actualmente es vicepresidente de Dasan Inc., una empresa que décadas diseñando y fabricando joyas de oro y plata esterlina, que incluyen diamantes, piedras preciosas y perlas.

No es la primera vez que Sofía Vergara es vista junto a Chabbott. Ya habían sido fotografiados en diciembre de 2024, compartiendo en un lujoso restaurante de Nueva York, Estados Unidos.

Aunque Sofía Vergara no ha hecho declaraciones directas sobre los rumores surgidos tras su paso por el sur de Francia, la barranquillera compartió una imagen desde un lujoso yate. En la foto aparece su hijo, Manolo, y el empresario del que todos hablan.

Este 24 de mayo, la actriz también compartió un carrusel de imágenes de la celebración de cumpleaños de Naomi Campbell, donde estuvo rodeada de reconocidos actores de Hollywood y, por supuesto, de Douglas Chabbott.

Queda claro que a Sofía Vergara le atraen los hombres más jóvenes. La barranquillera nació el 10 de julio de 1972, por lo que actualmente —mayo de 2025— está próxima a cumplir 53 años.

Por su parte, Douglas Chabbott tendría 39 años. Así, la diferencia de edad entre ambos sería de 14 años.

Durante algún tiempo se especuló que la reconocida actriz de Modern Family estuvo vinculada sentimentalmente con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, quien también fue relacionado con Shakira.

Posteriormente, se dijo que Sofía estaba saliendo con Justin Saliman, un cirujano ortopédico. Sin embargo, ninguno de estos rumores fue confirmado, y la colombiana nunca desmintió ni confirmó dicha información.

"La Toti", como es conocida la barranquillera, estuvo casada por siete años con Joe Manganiello. Su matrimonio terminó en julio de 2023 por “diferencias irreconciliables”.

Tiempo después, la propia Sofía Vergara confesó que uno de los motivos de la separación fue que Manganiello quería ser padre, y ella no.

“…yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Ya estoy casi con la menopausia, es una ley natural de la vida… Estoy lista para ser abuela, no madre”, dijo en su momento en una entrevista para El País.