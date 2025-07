Valentino, el hijo de la influenciadoraKarina García, le pidió en vivo un hermanito y la reacción de la creadora de contenido es viral.

¿Qué le dijo Valentino a Karina García?

En una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram de la paisa, donde tiene casi cinco millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró junto a su pequeño compartiendo un momento desde su casa con sus admiradores.

En medio de su conversación con el niño, este aprovechó para pedirle que tenga otro bebé, pues él quiere una hermanita.

Bajo la dinámica 'sonríe si quieres...' le hizo dicha petición y ella se mostró bastante seria.

¿Cómo reaccionó Karina García ante la petición de su hijo Valentino?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia le confesó que no quería tener más hijos.

"No hijo, ya tienes una hermanita grande. Tienes a Karinita, a Estándar. No hijo, yo no quiero, no más hijos", le respondió.

El niño se mostró molesto reiterándole que tuviera otro bebé no más, pero ella le destacó que eso no iba a pasar.

Cabe destacar que, la influenciadora destacó que desde hace poco comenzó a planificar luego de su relación con el cantante Altafulla, pues debido a que antes de La casa de los famosos Colombia estaba soltera no estaba planificando, pues no le gusta meterle tantas hormonas a su cuerpo, sin embargo, debido a su romance y a que no quiere más hijos comenzó a cuidarse al respecto con pastillas.

Es importante mencionar que, Karina García también detalló que entre sus planes no está volverse a convertir en madre, pero tampoco descarta la posibilidad en un futuro.

Por ahora, la creadora de contenido sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con sus diversas publicaciones y continúa trabajando en su emprendimiento de ropa deportiva y sus próximos planes, entre ellos su enfrentamiento con una influenciadora mexicana en el evento de Westcol 'Stream Figthers 4' en el Coliseo Live en Bogotá, donde varios influenciadores competirán bajo el deporte del boxeo, entre ellos Yina Calderón y Andrea Valdiri.