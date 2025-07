La actriz Nataly Umaña apareció en un video a través de redes sociales en donde hizo un llamado a dejar de criticar, especialmente enfocado a las mujeres.

Con más de 700 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia 2025 se pronunció e hizo un llamado a la reflexión.

Entre las palabras de la artista, expresó que hay que dejar a un lado las malas palabras pronunciaciones y comenzar a tomar conciencia.

"¡Mujeres, ya basta! Basta de usar tu lengua como espada para herir, basta de señalar, de juzgar, de repetir lo que no sabes, de hablar de lo que no entiendes. ¿De qué sirve hablar mal de una mujer que no te ha hecho daño?, ¿de qué te sirve seguir manchando el nombre de alguien si esa persona está en su propio proceso, en su propio camino?", dijo Nataly Umaña.