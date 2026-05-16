Morat invita a Silvestre Dangond a su nuevo sencillo, así suena “Lo Poco Que Yo Quiero”

Morat presentó su nuevo sencillo junto a Silvestre Dangond, una colaboración que marca el primer adelanto de Ya Es Mañana – Parte 2, el próximo álbum de estudio de la banda.

El lanzamiento llega en un momento de alta exposición para el grupo colombiano, que viene de presentarse en Coachella 2026, y prepara una residencia de seis conciertos agotados en Bogotá.

¿Qué muestra Lo Poco Que Yo Quiero en el sonido de Morat?

Lo Poco Que Yo Quiero presenta a Silvestre Dangond dentro del universo pop/rock de Morat. La canción no busca hacer una mezcla tradicional entre vallenato y pop, sino llevar la fuerza vocal del artista vallenato a una base musical cercana al estilo que ha identificado a la agrupación bogotana.

El tema habla de una relación marcada por la frustración y la necesidad de ser correspondido. La letra se centra en una persona que no logra aceptar que debe seguir adelante sin aquello que desea. Desde esa idea, Morat y Silvestre Dangond construyen una canción de desamor con una interpretación intensa, pero directa.

¿Cómo fue el estreno de Lo Poco Que Yo Quiero en Bogotá?

El estreno en vivo ocurrió durante la noche del viernes en el estadio El Campín, durante el concierto El Baile de Todos de Silvestre Dangond. En medio del concierto, Morat apareció como invitado sorpresa para interpretar la canción junto al cantante vallenato ante el público capitalino.

La presentación reunió a dos referentes colombianos de géneros diferentes. Morat llegó desde el pop/rock en español, mientras Silvestre Dangond aportó su recorrido dentro del vallenato. El momento sirvió para presentar oficialmente la colaboración y mostrar cómo funciona el tema en vivo.

El sencillo también cuenta con video oficial, grabado en Miami en el bar Medium Cool Cocktail. La pieza fue dirigida por Charlie Nelson y producida por We Want To Film

¿Qué significa Lo Poco Que Yo Quiero dentro de la nueva etapa de Morat?

Lo Poco Que Yo Quiero es el primer adelanto del álbum Ya Es Mañana – Parte 2, previsto para 2027. Con este lanzamiento, Morat empieza a mostrar parte del concepto musical y visual que acompañará su nuevo proyecto discográfico.

Además, Morat prepara su gira Ya Es Mañana World Tour. En Colombia, la agrupación tiene programadas seis fechas agotadas en el Movistar Arena de Bogotá: 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto. La gira también incluye presentaciones en Chile, Argentina, España y México.