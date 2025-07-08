Marlon Solórzano de La casa de los famosos Colombia 2025 revela accidente que pasó en su baño

El famoso y controversial modelo y deportista colombiano, Marlon Solórzano, quien fue uno de los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025, suele interactuar en sus redes sociales con sus fans y desde que salió del reality son muchas más las personas atentas a lo que sucede con su vida y su carrera.

Y es que a Marlon le gusta revelar, por ejemplo en la historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 660 mil seguidores, las actividades de su vida como invitaciones a medios o nuevos proyectos profesionales. No obstante, en esta oportunidad, al medio día de este jueves 7 de agosto, mostró un suceso muy particular que tuvo lugar en el baño de su casa.

Desde que salió de La casa de los famosos, Marlon Solórzano no deja de compartir sus actividades diarias con sus fans en las redes.

¿Cuál fue el accidente que tuvo lugar en el baño de Marlon Solórzano?

En el video revelado por Marlon se ve que uno de los vidrios de la división de su baño se rompió completamente, dejando el suelo cubierto de pequeños y riesgosos vidrios.

El video de Marlon no da más información, pues simplemente el hombre se pregunta, en el texto de la historia, qué fue lo que sucedió allí; pero no explica si estaba presente cuando se rompió o simplemente llegó y se encontró de sorpresa con ese daño. Además, tampoco podemos saber si alguien resultó lastimado o si el vidrio se rompió luego de algún golpe.

También debemos recordar que el costo de estas divisiones de baño en vidrio puede superar el millón de pesos y es tal vez sea esa la cantidad que el hombre debe pagar para arreglar ese daño en su hogar.

La relación de Marlon con Karina fue de los más sonado en La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Cuál es la historia de Marlon Solórzano en La casa de los famosos Colombia?

Marlon se hizo más famoso este año en el país por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y por las situaciones que vivió allí dentro y con quienes fueron sus compañeros.

Y es que Solórzano inició una relación con Karina García, pero no duró mucho porque el hombre fue rápidamente eliminado de la competencia y, cuando un nuevo participante llamado Altafulla llegó y coqueteó con Karina, ella decidió terminarle a través de las cámaras para poder estar con Marlon, algo que molestó al modelo e hizo que, en una visita a la casa, se los dejara claro; además de pasarse al team Melissa Gate para que no ganara ninguno de ellos dos.