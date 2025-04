En los últimos días parece haber florecido un nuevo amor en La casa de los famosos Colombia, este entre Karina García y Altafulla. Una posible relación que causado revuelo afuera del reality.

El amorío que empieza a surgir entre Altafulla y Karina García ha generado revuelo afuera de la competencia por la relación fugaz que tuvo la modelo paisa con otro exparticipante, Marlon Solórzano.

Precisamente, el actor y modelo decidió pronunciarse sobre este aparente amorío que empieza a surgir entre su ex y el cantante Altafulla.

Marlon compartió un video y un mensaje en el que dio su punto de vista tras verse involucrado en el tema por su pasado con Karina. Solórzano aseguró que no podía juzgar a la modelo paisa, pero sí a Andrés Altafulla.

Marlon Solórzano aseguró que Altafulla y él eran amigos antes de La casa de los famosos Colombia, movito por el que sentía que el cantante le había fallado a su amistad y a los códigos de amigos.

Aquí el tema es de códigos y no es con Karina, es con Altafulla. Así ella haya sido un pelito, el simple hecho que haya estado con un pana es motivo de alejarse de ahí.

Marlon expresó que, Altafulla rompió la amistad al meterse con la expareja de un amigo y que por eso, para él el cantante era un 'mal amigo' y 'gusano'.

Todo aquel que no comparta este código es un mal amigo y gusano.

Sin embargo, Marlon aseguró que, aunque Altafulla sí se veía interesado en Karina García, ella no sentía lo mismo por él y esto era claro con sus comportamientos hacia el cantante.

Marlon Solórzano habló sin filtro y aseguró que una prueba clara que indicaba que a Karina García no le gustaba Altafulla era el tema de rechazarle sus besos.

Ella incluso dijo que no le gusta, si le gustara tanto un beso no hay que pensarlo, eso simplemente se da y no hay demorarse un mes para un beso chiquito.