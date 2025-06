La casa de los famosos Colombia, el reality favorito por millones de personas, una vez más llamó la atención en redes sociales, esto luego de que una reconocida creadora de contenido decidiera revelar los nombres de los participantes que, a su criterio, deberían ganar esta segunda temporada.

A través de su cuenta de Instagram, Manuela Gómez llevó a cabo la popular dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que su comunidad no solo aprovechó para hablar de su vida personal, sino también para realizar algunas preguntas relacionadas con el reality de convivencia del que todos hablan.

Allí, uno de los internautas se mostró interesado en conocer la opinión de la creadora de contenido respecto a los participantes de esta segunda temporada, por lo que puntualmente envió la siguiente pregunta: “¿Qué tal los cinco finalistas de la casa de los famosos?”.

Ante la curiosidad del usuario de esta red social, la también empresaria no solo reveló los nombres de sus favoritos, sino también las razones por las que considera que uno de los dos debe ganar esta edición.

Ante las declaraciones de la mujer que fue una de las aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2025, el público no se aguantó y, por medio de los comentarios, no solo se hicieron sentir, sino que también se mostraron en desacuerdo con sus preferencias, pues dejaron claro que quien debe ganar el reality es otra participante.

“Pero se lo va a ganar Melissa, imagínate”, “A ella no le importa quién gane, lo de ella es que no sea Melissa”, “Los dos que no estuvieron medio reality, no pues wow”, “Melissa Gate la reina y ganadora”, fueron algunas de las reacciones que desató el punto de vista de Manuela.