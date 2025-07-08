Laura González es captada acaramelada con un hombre ¿Nuevo amor tras el lío con su ex?

La famosa y bella modelo e influencer colombiana, Laura González, quien participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia; ha estado envuelta recientemente en una controversia por la ruptura que se dio con su exnovio, Juan Martín Moreno, con quien habría hecho un lujoso viaje por Dubái.

Y es que parece que la pareja no rompió en buenos términos, pues, de acuerdo con González, Juan es un hombre que le habría hecho daño y que la amen*za con su familia. Además, parece que el hombre le habría pedido de vuelta los costosos regalos que le dio mientras estuvieron juntos.

Laura González ha alegado, en redes sociales, que su expareja no la ha tratado bien.

Por otro lado, los medios de comunicación nacionales lograron obtener la versión de Martín Moreno, quien aseguró que Laura está obsesionada con Karina García, también exparticipante de La casa de los famosos, y que le habría pedido a él que le ayudara en un plan para afectar a la paisa.

Aún rondan los videos de Laura y Juan acusándose mutuamente cuando ya la modelo está en boca de las plataformas digitales, pero ahora por otro suceso, pues parece que asistió a un concierto con un misterioso hombre y los asistentes al evento no solo la identificaron, sino que también lograron tomarle fotos y videos muy acaramelada con esta persona.

Laura González apareció con quien sería un nuevo amor para su vida y la acusan por sus actitudes con Karina.

¿Qué estaba haciendo Laura González con un misterioso hombre en un concierto?

Se trata de productos audiovisuales en los que se ve a la mujer abrazada al hombre, bailando juntos y hasta besándose. De acuerdo con la cuenta de Instagram de chismes ‘Rechismes’ el hombre sería un caballista apodado ‘El Grillo’.

En lo comentarios de la publicación, los internautas no han dejado de criticar a Laura por, según ellos, “convertirse en lo que tanto criticó”, pues recuerdan que esa característica de cambiar rápidamente de pareja la mujer se la criticaba a Karina García.

¿Cómo empezó el lío de Karina García con Laura González?

Recordemos que, antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia, Laura había acusado a Karina de haberse involucrado con su exesposo y explicó que sus pruebas eran unas fotos de la modelo paisa en la que era su casa en Río, Brasil. Cuando entró al reality, lo primero que hizo fue reclamarle a García por esos hecho y la también modelo siempre trató de defenderse con su versión de la historia.