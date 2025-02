La influenciadora la Segura respondió a quienes han criticado su apariencia durante su embarazo de su hijo Lucca, fruto de su compromiso con el creador de contenido Ignacio Baladán.

En cada publicación que realiza la caleña presumiendo su barriguita recibe algunos comentarios negativos sobre su aspecto, entre los comentarios más populares están: “yo le veo la barriga rara", "tiene la barriga deforme", "la tiene como aguada", "no tiene abd*men de embarazada".

Por esa razón la influenciadora decidió revisar algunos de los perfiles de sus haters confesando que quienes la juzgan están peor que ella.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 10 millones de seguidores, decidió compartir un video en el que se mostró arreglándose y presumiendo su avanzado estado de gestación para enviar un mensaje al respecto.

“Muchas veces la gente no está hablando de ti están hablando de ellos mismos. Sé que detrás de la pantalla tengo mujeres que no poseen el cuerpo perfecto igual que yo y no tenemos que cumplir con el estándar se absolutamente nadie, ni tampoco permitan que personas que no están mejor que ustedes vengan a aumentar sus inseguridades porque al final del día siempre habrá alguien con algo que decir, pero tú decides a quién escuchar”, dijo.