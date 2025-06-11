En un nuevo episodio de 'Los hombres sí lloran' de Juan Pablo Raba, Raúl Ocampo abrió su corazón para contar su historia de amor con Alejandra Villafañe, en un espacio en el que recordó los detalles de la promesa que no pudo cumplirle a causa de la enfermedad que padeció por varios meses.

¿Cuál fue la promesa con la que Raúl Ocampo esperaba que Alejandra Villafañe se sanara?

Luego de contar uno de los momentos más fuertes que vivieron juntos cuando lloraron desconsoladamente y fueron su refugio, el actor reveló que en ese momento llegó a su cabeza la idea de pedirle a su novia que casaran.

"Hablando por el Raúl de ese momento, yo dije, yo estoy seguro que si yo logro traer una promesa divina, la promesa de te quiero cuidar y te quiero amar por toda la vida, de pronto si descargo esa promesa y si descargo eso, de pronto esa explosión de amor, la sana", fueron las palabras del actor.

Y aunque la historia fue completamente distinta, en medio de su testimonio Ocampo confesó que, finalmente el amor si los salvó, no precisamente de la manera en la que ambos lo esperaba, pero definitivamente si lo hizo.

El conmovedor relato de Raúl Ocampo sobre Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la promesa que Raúl Ocampo no pudo cumplirle a Alejandra Villafañe?

Durante su desgarrador relato, el actual participante de MasterChef Celebrity, continuó dialogando con Raba sobre sus planes de poder unir su vida a la Alejandra por medio del matrimonio, incluso reveló cómo se imaginaba el anillo con el que pretendía hacerle la propuesta. e

Allí, contó que quería que la joya llevara una esmeralda verde que tuviera grabada esa frase que en tantos momentos los acompañó: "quiero que sepas que". De acuerdo con lo comentado por Raúl, la elección de esta piedra respondía justamente a que es el color del ángel de salud.

Esta fue la promesa que Raúl Ocampo no pudo cumplirle a Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

Y aunque los planes de pedirle a Alejandra que le diera sí para toda la vida no pudieron cumplirse, en cada acto y en cada testimonio, Raúl honra la vida de quien fue su gran amor y a quien acompañó de manera incondicional hasta el fin de sus días, demostrando que pese a su ausencia física, esta mujer será su ángel para toda la vida.