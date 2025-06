La influenciadora Karola opinó sobre el creador de contenido Emiro Navarro y lo que está pasando entre su amistad luego de sus diferencias con Melissa Gate y la Toxi Costeña tras acabarse La casa de los famosos Colombia.

La polémica surgió luego de que cuestionaran a Emiro Navarro por no haber defendido a su mejor amiga Karola de las fuertes declaraciones que lanzaron Melissa Gate y la Toxi Costeña hacia ella tras conocer los comentarios que esta hizo sobre ciertos comportamientos de las famosas en el reality.

Debido a esto, Emiro Navarro señaló que no podía intervenir en dicha controversia porque es un tema ajeno a él entre mujeres que él aprecia mucho, pues logró conformar una gran amistad con Melissa Gate y la Toxi Costeña en el programa.

Sin embargo, dicha posición puso bastante nostálgica a Karola, quien confesó lo triste que sintió que él reaccionara así.

La joven estuvo en Dimelo King hablando al respecto, donde indicó que no quería hablar mucho al respecto, pues sentía que primero debía hablar las cosas directamente con él.

"Si siento que todos cambiamos, yo tampoco soy la misma, pero realmente no quería tocar estos temas, sino porque es mi trabajo, estaba estresada, pero hasta que no hable personalmente con Emiro no quiero hablar más del tema y si él prefiere otras amistades es válido (...) Obvio que me dolió que no me defendiera, pero lo cogieron fuera de fase", dijo.