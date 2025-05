Karina García continúa generando contenido en redes sociales tras su salida de La Casa de los Famosos Colombia. Recientemente, su lujosa vivienda se ha convertido en tema de conversación en internet, luego de que, casi sin proponérselo, mostrara algunos rincones de su hogar en lo que sus seguidores bautizaron como un espontáneo 'Karitour', dejando al descubierto las comodidades que la rodean.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri sufrió accidente previo a ingresar a La casa de los famosos, ¿qué le pasó?

¿Qué mostró Karina García de su casa a sus seguidores?

Al regresar a su ciudad natal, Medellín, la creadora de contenido se enfocó en documentar su experiencia a través de varios videos, compartiendo cómo fue su llegada y quiénes la recibieron con los brazos abiertos.

Karina García habló de Altafulla en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

Aunque inicialmente su idea era compartir cómo es su día a día en una serie de videoblogs titulados 'Volviendo a mi realidad', la paisa mostró inconscientemente a sus más de 4 millones de seguidores en Instagram su hogar de dos pisos, el cual refleja su estilo personal y cuenta con varias habitaciones.

Uno de los espacios que más llamó la atención de sus seguidores fue su clóset: un amplio vestidor que exhibe su extensa colección de prendas y accesorios, desde tacones hasta vestidos y artículos de moda, dejando ver así su evolución desde que dejó la enfermería para dedicarse por completo al mundo digital.

También su propia sala de maquillaje llamó la atención, pues es muy iluminada y muchos la asociaron con el salón que está en el reality del que todos hablan en las plataformas digitales.

De igual manera, se puede observar que Karina es aficionada a los carros, pues en uno de los videoclips, la influencer mostró dos motos y una camioneta que guarda en su garaje.

A continuación, la recopilación de sus cuatro videos en uno solo:

Artículos relacionados La casa de los famosos Integrante de La casa de los famosos hizo inesperado anuncio: ¿bebé en camino?

¿Cuáles fueron las reacciones de los fans de Karina García?

Entre los comentarios de sus videos, muchos seguidores de la creadora de contenido antioqueña elogiaron la belleza de su casa y, entusiasmados, le pidieron que instalara cámaras para poder seguir de cerca su día a día en tan espectacular hogar.

Otros usuarios compararon el contenido de la creadora con la famosa serie 'Keeping Up With the Kardashian's', adaptando el nombre con su apellido -Keeping Up With the García's'-, lo que desató comentarios divertidos y entusiastas. Esta comparación llevó a muchos a sugerirle a Karina que lanzara su propio reality show.

Karina García en la noche de su eliminación de La Casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Karina García Orlando Liñán no disimula y le coquetea a Karina García en programa en vivo

¿Cómo llegó a la fama Karina García antes de su paso por La casa de los famosos Colombia?

Desde tiempo atrás, la creadora de contenido combinaba su amor por los videos en su canal de YouTube con su trabajo como auxiliar de enfermería.

Karina también incursionó como modelo en videoclips de reconocidos artistas como Legarda y Yeison Jiménez, lo que contribuyó significativamente al crecimiento de su fama.

La popularidad de Karina García creció aún más tras su ingreso al reality del Canal RCN, donde con su carisma, autenticidad y forma de relacionarse con los demás participantes rápidamente la convirtieron en una de las favoritas del público.