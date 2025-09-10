Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karen Sevillano lanza misterioso mensaje y aseguran que fue para Yina Calderón

Karen Sevillano generó intriga en redes sociales al compartir una mensaje que fue interpretado como una indirecta para Yina Calderón.

Karen Sevillano, una de las figuras digitales que constantemente llama la atención y divierte con su contenido en redes sociales, recientemente dio de qué hablar al compartir un enigmático mensaje que fue asociado como una indirecta a Yina Calderón.

¿Cuál fue el mensaje que Karen Sevillano habría enviado a Yina Calderón?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido acumula millones de seguidores, compartió una corta frase que de inmediato causó revuelo entre los internautas quienes no tardaron en sacar sus propias conclusiones.

“Qué pena, hasta el 18 de octubre”, escribió la influenciadora caleña por medio de sus historias, en medio de la expectativa que ha generado la p3lea que protagonizara Calderón.

¿Por qué el mensaje de Karen Sevillano fue asociado como una indirecta para Yina Calderón?

Y es que, la razón por la que las declaraciones de Sevillano fueron interpretadas por sus seguidores como una clara indirecta a Yina Calderón, es porque justamente la fecha mencionada, es decir, el 18 de octubre, es el día en el que la polémica influencer se enfrentará en el ring de boxeo contra Andrea Valdiri.

Karen Sevillano, Mauricio Figueroa, Lady Tabares, Yaya Muñoz y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esta sería la pulla que Karen Sevillano lanzó contra Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Por supuesto, el encuentro ha sido tema de conversación desde que fue confirmada la p3lea, sin embargo, a pocos días de llevarse a cabo ha aumentado, ya que últimamente, la empresaria de fajas ha sido fuertemente cuestionada por sus comentarios ofensivos hacia La Jesuu, los cuales han sido catalogados como rac1stas.

Incluso, la misma Valdiri lanzó una advertencia como una muestra de apoyo con La Jesuu, a quien le prometió que se iba a desquitar en el ring.

"Tú en el el palco y yo en el ring. Cada palabra se la voy a hacer tragar por ti. Te amo, mi negri", declaró la barranquillera.

¿Cuándo será el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Como ya se mencionó, la p3lea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri será el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, como parte del evento Stream Fighters 4, organizado por el streamer Westcol.

