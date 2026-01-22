Juanes presenta “Hagamos que” y TIMØ inicia el año con “No hay que llorar”

El comienzo del año trae movimientos importantes en la música latina, con lanzamientos que reflejan tanto la continuidad de carreras consolidadas como el crecimiento de nuevas propuestas.

¿Por qué Juanes presenta “Hagamos que” como parte de su próximo álbum?

El nuevo sencillo de Juanes forma parte del adelanto de su duodécimo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para la próxima primavera. La canción se centra en la idea de un amor duradero y esperanzador, abordado desde una letra directa y una estructura musical accesible.

Este estreno se convierte en el cuarto avance del proyecto discográfico y continúa marcando el rumbo del nuevo material del artista.

El lanzamiento llega en un momento destacado de su carrera. Recientemente, medios especializados han señalado su próximo álbum como uno de los más esperados dentro del panorama latino, lo que ha generado una mayor expectativa alrededor de este nuevo ciclo.

A esto se suman nominaciones recientes a premios de la industria, que reconocen su trabajo y su vigencia dentro del pop latino.

¿Cómo TIMØ inicia el año con “No hay que llorar” y qué busca la banda?

Por su parte, TIMØ inicia el año con un lanzamiento que mantiene la línea musical que ha caracterizado al grupo en los últimos años. “No hay que llorar” es una canción que aborda los procesos emocionales desde una mirada sencilla, enfocada en aceptar los cambios y avanzar.

El tema conserva un sonido pop contemporáneo y una letra pensada para conectar con experiencias cotidianas.

Este estreno representa un nuevo paso en el desarrollo de la banda, que continúa fortaleciendo su identidad dentro de la escena musical latina. TIMØ ha logrado consolidar una base de seguidores a partir de canciones cercanas y fáciles de identificar, y este nuevo sencillo refuerza esa estrategia artística.

Además, el lanzamiento funciona como punto de partida para los planes del grupo durante el año, en el que se espera una mayor presencia en escenarios, plataformas digitales y nuevos proyectos musicales. Con este estreno, la banda busca mantener su crecimiento y ampliar su alcance dentro de la industria.