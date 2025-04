Marlon Solórzano visitó La casa de los famosos Colombia en la noche del 29 de abril, en su visita al reality el deportista dejó varios mensajes y confrontó a Karina García y Altafulla.

La visita de Marlon Solórzano dejó congelados a los habitantes de La casa de los famosos Colombia, en especial a Karina García por su pasado sentimental con él al principio del reality.

El deportista se dirigió a ella y Altafulla a quienes les habló de su sentir por su relación sentimental, enfocándose principalmente en el cantante, a quien le recriminó haberse metido con la modelo cuando era amigo de él afuera de la competencia.

Este congelado de Marlon provocó múltiples reacciones adentro y afuera de la competencia, precisamente, la hija de la modelo paisa, Isabella Vargas, reaccionó a través de sus redes sociales.

Isabella ha estado atenta al reality por la participación de su mamá y por eso, en ocasiones reacciona o comenta lo que pasa con ella en la casa estudio.

Por eso, tras el congelado de Marlon Solórzano, Isabella no se guardó nada y se despachó contra la expareja de su mamá, mostrándose crítica con la forma en actuó y lo que dijo en su visita en el congelado.

Isabella se enfocó en el peluche que Marlon Solórzano le regaló a Altafulla en forma de gusano, haciendo referencia a que se había metido con la mujer de un amigo.

La hija de Karina García de forma irónica le expresó a Marlon que se había gastado su dinero en ese peluche, dinero que hubiese podido utilizar mejor y que lo habría dejado descuadrado económicamente.

Marlon Solórzano en su visita le expresó a Karina García que no podía reclamarle nada a ella porque solo habían tenido un amor fugaz en la competencia y por eso, no podría molestarse con ella.

Sin embargo, a Altafulla sí le recriminó el hecho de haberse metido con Karina García pese a que sabía que ella había estado con él y ellos mantenían una amistad afuera de la competencia.

Usted sabe que somos amigos de años, no somos conocidos y listo, hay una amistad. A mí no me incomodó el tema de Karina porque ella y yo tuvimos un cuento, no fue nada serio.